Nova versão da picape compacta mais vendida do Brasil

A picape compacta Fiat Strada continua a dominar o mercado brasileiro, sendo a mais vendida do país pelo quarto ano consecutivo, em 2024. Para 2025, a Strada chega com novas atualizações, reforçando sua liderança ao combinar robustez, eficiência de combustível e uma ampla gama de versões. O modelo atende tanto quem precisa de um veículo para trabalho intenso quanto para uso familiar, oferecendo opções desde pequenos empreendedores até aqueles que buscam conforto e tecnologia no dia a dia.

Versões e Preços da Fiat Strada em 2025

Para 2025, a Fiat disponibiliza sete versões da Strada, cada uma projetada para atender necessidades diferentes de motoristas. Os preços e características das versões são os seguintes:

Endurance Cabine Plus 1.3 : R$ 111.990

: R$ 111.990 Freedom Cabine Plus 1.3 : R$ 118.990

: R$ 118.990 Freedom Cabine Dupla 1.3 : R$ 125.990

: R$ 125.990 Volcano Cabine Dupla 1.3 : R$ 128.990

: R$ 128.990 Volcano Cabine Dupla 1.3 CVT : R$ 134.990

: R$ 134.990 Ranch Cabine Dupla Turbo 200 CVT : R$ 145.990

: R$ 145.990 Ultra Cabine Dupla Turbo 200 CVT: R$ 145.990

A versão Endurance é ideal para quem busca um veículo funcional e econômico, enquanto as versões Ranch e Ultra, equipadas com motor turbo, oferecem mais potência e itens de luxo, voltados para usuários que desejam sofisticação.

Consumo de Combustível da Fiat Strada

A eficiência no consumo é um dos grandes destaques da Strada. As versões com motor 1.3 Firefly, disponíveis nas configurações Endurance, Freedom e Volcano, apresentam um desempenho que combina economia e performance. Em ambientes urbanos, esses modelos registram entre 9 e 10 km/l com etanol e até 13 km/l com gasolina. Em percursos rodoviários, esses números podem melhorar significativamente, especialmente com uma condução moderada.

As versões Ranch e Ultra, que contam com motor 1.0 turbo, entregam uma potência adicional sem comprometer a eficiência. Elas alcançam cerca de 11 km/l com etanol e 15 km/l com gasolina em estradas, o que faz da Strada uma opção ideal tanto para o trabalho quanto para o uso diário.

Equipamentos Disponíveis na Fiat Strada 2025

A Strada também se destaca por sua variedade de equipamentos, que variam conforme a versão e atendem desde necessidades básicas até demandas mais tecnológicas. A versão Endurance inclui itens como:

Ar-condicionado

Direção elétrica

Vidros dianteiros elétricos

Sistema de som básico

A configuração Freedom oferece um nível extra de conforto, incluindo uma central multimídia de 7 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, entre outros. As versões mais completas, como Volcano, Ranch e Ultra, são equipadas com:

Faróis de LED

Rodas de liga leve de 16 polegadas

Câmera de ré

Controle de tração e estabilidade

Assistente de partida em rampa

Além disso, as versões com câmbio automático CVT vêm com paddle-shifts e modo Sport, oferecendo uma experiência de condução mais envolvente e segura.

A Escolha Ideal em 2025

A Fiat Strada é uma escolha versátil, capaz de atender a diferentes públicos. Sua força e durabilidade a tornam perfeita para trabalhadores autônomos e pequenos empresários, enquanto seu tamanho compacto facilita manobras em áreas urbanas. Com um design moderno e um interior bem estruturado, a Strada oferece conforto tanto para famílias quanto para o uso quotidiano.

A ampla variedade de motorizações, com opções 1.3 Firefly e 1.0 turbo, bem como a possibilidade de escolher entre câmbio manual ou automático CVT, trazem a personalização necessária para atender a diferentes necessidades. A combinação de consumo eficiente, tecnologia avançada e preços acessíveis solidifica a posição da Strada como uma opção imbatível no mercado. Em 2025, ela permanece como a picape preferida pelos brasileiros, unindo praticidade, estilo e um ótimo custo-benefício.