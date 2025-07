Homem é encontrado sem vida em caixa d’água de hotel no PR

Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi encontrado morto dentro da caixa d’água de um hotel em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta segunda-feira (21). O incidente ocorreu em um prédio de dez andares na Avenida Rocha Pombo, no bairro Águas Belas.

Segundo informações obtidas no local, a vítima era funcionário do hotel e estava realizando manutenção na caixa d’água quando, aparentemente, sofreu um infarto fulminante. Seus colegas notaram que ele havia demorado a voltar e, ao subir até a caixa d’água, o encontraram sem sinais vitais.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para retirar o corpo, e o resgate foi complicado devido à altura do edifício. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Siate) confirmou o óbito no local.

As circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.