Fleury (FLRY3) sobe 15% com boato de aquisição pela Rede D’Or

Na última segunda-feira, 21 de agosto, as ações da empresa Fleury (FLRY3) tiveram uma estonteante valorização de 15,28%, atingindo o preço de R$ 14,56. Esse aumento se deu em meio a rumores de que a Rede D’Or (RDOR3) estaria em negociações com acionistas da Fleury para uma possível aquisição.

Embora ambas as empresas tenham negado, em comunicados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a existência de qualquer proposta formal ou documento assinado, elas confirmaram que estão constantemente avaliando oportunidades de negócios. A Rede D’Or, em especial, declarou que a busca por aquisições é parte de sua estratégia de crescimento. Já a Fleury afirmou que está se posicionando para aproveitar oportunidades que se alinhem com seus planos de investimento.

Conforme informação de veículos de comunicação, a Rede D’Or teria iniciado conversas com acionistas importantes da Fleury, como a Bradesco Seguros, que possui 24,9% das ações da companhia, e um grupo de médicos que detém 11,3%.

### Possível Fusões no Setor de Saúde

A Rede D’Or, que tem um valor de mercado em torno de R$ 75,3 bilhões, está explorando uma expansão de suas operações no setor de saúde e analisando a possibilidade de se combinar com a Fleury. A Fleury, que recentemente adquiriu a Hermes Pardini, compete com a Dasa pela liderança em medicina diagnóstica no Brasil. Com um valor de mercado de aproximadamente R$ 7 bilhões, a Fleury poderia, sob um prêmio de controle de 30%, ser avaliada em até R$ 10 bilhões.

Anteriormente, a Rede D’Or tentara adquirir a Alliança (atualmente chamada de ex-Alliar), mas a tentativa não teve sucesso. Caso essa nova negociação avance, a Rede D’Or passaria a contar com uma integração que inclui hospitais, uma seguradora (SulAmérica) e uma rede de diagnósticos, em linha com a tendência de verticalização do setor de saúde.

### Sinergias e Integração

Diversos bancos de investimento veem sinergias e oportunidades de integração entre a Fleury e a Rede D’Or. O Goldman Sachs destacou que a fusão apresentaria um mérito estratégico, permitindo à Rede D’Or ampliar sua atuação desde o atendimento primário até o hospitalar, o que poderia resultar em redução de custos, principalmente em compras e despesas administrativas. O banco também apontou que a estrutura de capital das duas empresas possibilita uma operação, mesmo que seja totalmente em dinheiro.

O BTG Pactual também considera a aquisição estratégica, afirmando que ela ampliaria o mercado da Rede D’Or e facilitaria a captação de pacientes. Os analistas desse banco indicam que a Fleury deve ser negociada com um prêmio adicional, tornando-a atrativa mesmo antes de qualquer movimentação em direção à fusão.

O Citi reforça essa avaliação, indicando que a união entre as duas empresas seria complementar, fortalecendo a presença da Rede D’Or na área de diagnósticos, que representa cerca de 20% dos custos médicos no setor de saúde suplementar.

### Impacto Potencial no Setor

Apesar do valor de mercado da Fleury ser inferior a 10% da capitalização da Rede D’Or, analistas acreditam que a operação poderia acelerar a integração entre os diferentes níveis da cadeia de saúde e aumentar o poder de negociação com fornecedores e operadoras. Contudo, o BTG Pactual ressalta que as sinergias, por si só, não devem ter um grande impacto imediato no patrimônio da Rede D’Or.

As ações da Rede D’Or, em relação a essa movimentação, apresentaram uma leve alta de 1,28%, sendo cotadas a R$ 33,31. O papel continua a ser a principal recomendação do BTG no setor de saúde, e a recomendação para a Fleury se mantém positiva.