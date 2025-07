Chevrolet lança sedã 0 km com 16 km/l e preço acessível no Brasil

O Chevrolet Onix Plus, que se destacou como líder de vendas por muitos anos no Brasil, lança sua linha 2025 com a missão de se manter no topo em um mercado de sedãs compactos bastante competitivo e em constante evolução. A montadora Chevrolet confia na fórmula que fez do Onix Plus um sucesso.

Principais Novidades da Linha 2025

Na nova versão, não há mudanças radicais no design ou na mecânica. As alterações são discretas e focam em aprimorar o que já existe. Geralmente, as atualizações incluem novas opções de cores e ajustes nos pacotes de equipamentos, como a inclusão de itens das versões mais caras em opções intermediárias. A grande força do Onix Plus 2025 reside na consistência de um projeto que se mostrou acertado e permanece atual.

Segurança e Conectividade

Dois pontos continuam a destacar o Onix Plus: segurança e conectividade.

Segurança : Desde seu lançamento, o modelo se tornou referência no segmento ao oferecer, em todas as versões, itens como seis airbags (frontais, laterais e de cortina) e os importantes controles eletrônicos de tração e estabilidade (ESP). Essa robustez em segurança continua a ser um forte argumento de venda.

Conectividade: O sistema OnStar, que fornece serviços de segurança e emergência, junto com o Wi-Fi nativo que conecta vários dispositivos à internet dentro do carro, são diferenciais que poucos concorrentes oferecem. A central multimídia MyLink, com uma interface amigável, complementa a experiência do usuário.

Opções de Motorização

A Chevrolet apresenta duas boas opções de motorização de três cilindros, cujo ideal dependerá do uso pretendido:

Motor 1.0 Aspirado (82 cv) : Esta opção é econômica e indicada para quem realiza a maior parte dos trajetos em áreas urbanas, apresentando ótimo consumo de combustível e manutenção mais simples, perfeita para o trânsito.

Motor 1.0 Turbo Flex (116 cv): Para quem costuma pegar estrada ou busca um desempenho mais ágil, o motor turbo é uma escolha acertada, pois proporciona acelerações mais seguras e uma condução mais agradável, além de ser eficiente em termos de consumo a velocidades de cruzeiro.

Variedade de Versões

A linha 2025 traz diferentes versões para atender diversos perfis de consumidores:

Onix Plus 1.0 : Versão de entrada, ideal para vendas diretas e frotistas, já com pacote de segurança completo.

LT : Uma das mais vendidas, oferece um bom custo-benefício e vem equipada com a central MyLink, disponível com ambos os motores.

LTZ : Versão intermediária que oferece um equilíbrio de conforto e tecnologia, incluindo rodas de liga leve e chave presencial.

Premier : A versão topo de linha, com acabamentos de alto padrão, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital e sistema de estacionamento automático Easy Park.

RS: Com visual esportivo, esta versão apresenta detalhes em preto brilhante e está equipada com o motor 1.0 Turbo.

Preços e Consumo

A versão LTZ com motor 1.0 Turbo e câmbio automático é uma das mais equilibradas e populares. A seguir, algumas especificações:

Motor : 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros

: 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros Potência : 116 cv a 5.500 rpm

: 116 cv a 5.500 rpm Torque : 16,8 kgf.m (etanol), 16,3 kgf.m (gasolina) a 2.000 rpm

: 16,8 kgf.m (etanol), 16,3 kgf.m (gasolina) a 2.000 rpm Câmbio : Automático de 6 marchas

: Automático de 6 marchas Preço Sugerido : A partir de R$ 119.490

: A partir de R$ 119.490 Consumo Urbano : 8,4 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina)

: 8,4 km/l (etanol) e 12,3 km/l (gasolina) Consumo Rodoviário: 10,7 km/l (etanol) e 15,7 km/l (gasolina)

O preço mencionado é uma referência e pode variar conforme a região e a concessionária. O consumo é baseado em dados oficiais.

O Chevrolet Onix Plus 2025 pode não ser uma novidade radical, mas sua solidez e confiabilidade fazem dele uma das opções mais equilibradas do mercado. Para quem busca um sedã compacto, o Onix Plus continua a ser uma escolha segura e inteligente.