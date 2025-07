Calendário do INSS permite melhor controle financeiro aos aposentados

A data correta de pagamento dos benefícios do INSS é crucial para quem depende desse valor mensal. Essa consulta é essencial tanto para aposentados quanto para pessoas que recebem outros tipos de benefícios sociais. A forma de identificar a data envolve olhar para o número do benefício, especificamente o penúltimo dígito, que é o que determina quando o pagamento será efetuado.

Para verificar essa informação, o beneficiário deve ter em mãos o número completo do benefício, mas deve prestar atenção: o último dígito, que fica após o traço, não deve ser considerado. As consultas podem ser realizadas através do portal ou aplicativo "Meu INSS", onde o usuário acessa utilizando seu CPF e a senha cadastrada no sistema "Gov.br". Também existe um recurso adicional para esclarecer dúvidas, através da Central Telefônica 135, que oferece atendimento automatizado todos os dias e suporte humano durante horário comercial.

Como identificar a data de pagamento do benefício do INSS?

Os beneficiários devem consultar o cartão do benefício ou o extrato disponibilizado pelo INSS. O dígito chave, que determina o pagamento, é o penúltimo número antes do traço. Por exemplo, se o número do benefício é 123456789-0, o dígito a considerar é o 9. Feito isso, basta comparar com o calendário oficial de pagamentos, que pode ser encontrado no site do INSS e no aplicativo "Meu INSS" ou em outras fontes de comunicação.

Calendário de Pagamento para benefícios de até um salário mínimo

Os pagamentos de benefícios que não ultrapassam um salário mínimo seguem um cronograma específico, organizado de acordo com o número final do benefício. Para o segundo semestre de 2025, o calendário de pagamentos é o seguinte:

Final 1: 25 de julho

25 de julho Final 2: 28 de julho

28 de julho Final 3: 29 de julho

29 de julho Final 4: 30 de julho

30 de julho Final 5: 31 de julho

31 de julho Final 6: 1º de agosto

1º de agosto Final 7: 4 de agosto

4 de agosto Final 8: 5 de agosto

5 de agosto Final 9: 6 de agosto

6 de agosto Final 0: 7 de agosto

Esse cronograma ajuda a organizar o atendimento nas agências e a evitar filas, já que os pagamentos são distribuídos ao longo de vários dias. É importante lembrar que essas datas podem sofrer alterações em situações excepcionais, por isso é fundamental acompanhar as informações nos canais oficiais.

Datas de pagamento para benefícios acima do salário mínimo

Para aqueles que recebem valores superiores ao salário mínimo, o calendário de pagamentos é feito em grupos de dois finais de número. Veja como está distribuído:

Finais 1 e 6: 1º de agosto

1º de agosto Finais 2 e 7: 4 de agosto

4 de agosto Finais 3 e 8: 5 de agosto

5 de agosto Finais 4 e 9: 6 de agosto

6 de agosto Finais 5 e 0: 7 de agosto

Esse esquema facilita o planejamento financeiro, pois os dias de pagamento são diferentes para esses beneficiários. Para consultas e informações, o "Meu INSS" deve ser utilizado, garantindo que o cadastro esteja sempre atualizado.

Outras funções disponíveis no Meu INSS

O portal e aplicativo "Meu INSS" se tornaram ferramentas essenciais para os beneficiários. Além de consultar o calendário de pagamento, os usuários podem verificar extratos, revisar dados cadastrais, solicitar a revisão de benefícios e simular a aposentadoria futura. Essa acessibilidade digital facilita o acompanhamento contínuo, e para questões que exigem atendimento humano, a linha telefônica é um suporte adicional.

Por fim, acompanhar as datas e informações do benefício do INSS ficou mais fácil com os recursos digitais disponíveis. Consultar regularmente o calendário, manter os dados atualizados e buscar ajuda quando necessário são práticas recomendadas para evitar contratempos e garantir o acesso aos benefícios nas datas certas.