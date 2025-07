Apresentador de jornal falece no próprio aniversário na Inglaterra

O apresentador de televisão Trevor Green faleceu nesta segunda-feira, 21 de outubro, exatamente no dia em que completava 74 anos. A informação foi divulgada por sua esposa, Joanna Green, em suas redes sociais. Segundo relatos, Trevor enfrentou problemas respiratórios nas horas que antecederam sua morte.

Joanna compartilhou detalhes sobre os momentos que passaram juntos nos últimos meses, mencionando que tiveram a oportunidade de conversar e resolver assuntos pendentes antes de sua partida. Ela expressou sua dor ao afirmar: “Foram 44 anos juntos. Vou tirar um tempo agora. Sentirei muito a falta dele.”

Trevor Green se destacou como âncora do programa regional “Granada Reports”, transmitido pelo canal ITV por quase 20 anos. Ele se tornou uma figura conhecida na emissora, especialmente na região Noroeste da Inglaterra, onde residia na cidade de Knutsford. Após deixar o telejornal em 2006, Trevor fundou a Vision Impact, uma consultoria de mídia, onde continuou a atuar na área.

Homenagens ao jornalista começaram a surgir logo após a notícia de sua morte. Chris Moore, um ex-colega de Trevor na Piccadilly Radio, fez uma declaração reconhecendo sua trajetória profissional e o apoio constante de Joanna durante o tratamento de saúde de Trevor. Moore destacou que o casal lutou com coragem e encerrou sua homenagem lembrando de momentos compartilhados e as boas histórias que cercam a vida do apresentador.

Durante sua carreira, Trevor foi conhecido pelo seu estilo direto e sua presença marcante na televisão, contribuindo significativamente para a cobertura de eventos importantes no Reino Unido e para a formação de novos talentos na imprensa regional.