5 produtos com bom preço que podem ser um mau negócio

Fique Atento às Armadilhas da Supermercado: Produtos que Parecem Baratos, Mas Custam Mais

Quando se trata de fazer compras no supermercado, quem não gosta de aproveitar uma boa oferta? No entanto, muitos produtos com preços atrativos escondem armadilhas que podem aumentar suas despesas. Em julho de 2025, a inflação dos alimentos está prevista entre 6% e 7%, e a reforma tributária pode encarecer produtos industrializados. Por isso, é importante conhecer quais itens podem parecer uma pechincha, mas custam mais do que você pensa.

Entenda Por Que Pagamos Mais

Muitas vezes, somos atraídos por propagandas chamativas e embalagens bonitas que nos fazem ignorar o verdadeiro custo por unidade dos produtos. No Brasil, dados apontam que cerca de 20% do orçamento dos consumidores é desperdiçado em compras por impulso. Para evitar essas armadilhas, o ideal é sempre comparar preços por quilo ou litro e resistir às estratégias de marketing.

Sucos Industrializados: A Praticidade que Custa Caro

Os sucos industrializados, que custam em média R$ 8 por litro, podem parecer uma boa escolha pela praticidade. No entanto, ao optar pelo suco natural feito em casa, o custo pode cair para aproximadamente R$ 2 por litro, gerando uma economia de até 75%. Além disso, esses sucos prontos costumam ter adição de açúcar e conservantes, diminuindo seu valor nutricional.

Dica: Prepare os sucos em casa usando frutas da estação, como laranja ou limão, que são mais baratas em julho.

Carnes Fatiadas e Embaladas: Mais Conveniência, Mais Custo

Carnes pré-cortadas, como peito de frango fatiado ou bisteca em bandejas, podem custar até 50% a mais por quilo em comparação aos cortes inteiros no açougue. Por exemplo, um quilo de peito de frango fatiado pode sair por R$ 25, enquanto o inteiro custa apenas R$ 16. A embalagem pode sugerir facilidade, mas você paga pela conveniência e frequentemente acaba descartando sobras.

Dica: Compre cortes inteiros e peça para fatiar na hora, garantindo um preço melhor e a quantidade que realmente precisa.

Produtos de Limpeza Premium: Fragrância Não é Sinônimo de Eficiência

Detergentes e limpadores de marcas conhecidas custam cerca de R$ 15 por litro, enquanto as opções genéricas estão em torno de R$ 8 por litro. Os produtos com fragrâncias e fórmulas "avançadas" muitas vezes têm composições muito semelhantes às versões mais baratas. Além disso, com a alta prevista nos preços dos produtos industrializados, essa diferença pode pesar ainda mais no bolso.

Dica: Considere produtos de marcas próprias dos supermercados ou soluções caseiras, como vinagre branco, que também são eficazes na limpeza.

Kits Promocionais: Avalie o Custo Real

Ofertas como "leve 3, pague 2" podem parecer vantajosas, mas muitas vezes incluem itens desnecessários. Por exemplo, um lote de três sabonetes por R$ 10 pode parecer uma boa oferta, mas se você só precisa de um, o custo real pode ser superior ao de comprar individualmente.

Dica: Analise o preço por unidade antes de comprar e busque sempre opções avulsas que atendam às suas necessidades.

Frutas e Legumes Pré-Cortados: Desperdício Disfarçado

Frutas e legumes já cortados, como abacaxi fatiado e saladas prontas, podem custar até três vezes mais por quilo. Por exemplo, o abacaxi cortado pode sair por R$ 18, enquanto a fruta inteira custa R$ 6. Além disso, esses produtos têm uma vida útil menor, aumentando o risco de desperdício.

Dica: Compre frutas e legumes inteiros em feiras ou supermercados e prepare-os em casa. Itens como cenoura estão a preços acessíveis, como R$ 3 por quilo em julho.

Dicas para Evitar Falsas Pechinchas

Para não cair nas armadilhas do supermercado, siga essas sugestões:

Compare preços por unidade : Verifique o custo por quilo ou litro nas etiquetas e considere usar aplicativos para auxílio.

: Verifique o custo por quilo ou litro nas etiquetas e considere usar aplicativos para auxílio. Escolha produtos da estação : Frutas e legumes em alta podem ter preços mais baixos e qualidade superior.

: Frutas e legumes em alta podem ter preços mais baixos e qualidade superior. Desconsidere promoções impulsivas : Não se deixe levar por kits se não precisar de todos os itens.

: Não se deixe levar por kits se não precisar de todos os itens. Faça um planejamento: Prepare uma lista de compras para evitar gastos desnecessários.

Outras Armadilhas a Ficar Atento

Além dos produtos mencionados, tome cuidado com o café "premium", que pode custar R$ 50 por quilo, enquanto marcas regionais de qualidade semelhante podem ser encontradas por R$ 20. Refrigerantes de marca também costumam ser 40% mais caros do que as versões genéricas.

Conclusão

Produtos como sucos industrializados, carnes pré-cortadas, produtos de limpeza caros, kits promocionais e frutas cortadas podem parecer ofertas, mas acabam custando mais a longo prazo. Planeje suas compras e veja que optar por alternativas mais econômicas pode reduzir seus gastos em até 75%. Compare preços, evite compras por impulso e aproveite melhor seu dinheiro.