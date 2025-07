Turismo rural destaca as belezas do Brasil

Festival de Inverno de Turismo Rural em Campo Grande

Campo Grande agora conta com seu próprio Festival de Inverno, inspirado em destinos turísticos populares como Bonito. Desde junho, a Associação do Turismo Rural de Mato Grosso do Sul está organizando o Festival de Inverno de Turismo Rural na região conhecida como Campo Grande dos Ipês. O evento tem como objetivo convidar tanto moradores quanto turistas a explorar o ambiente rural da capital e das cidades vizinhas.

O festival se estende por oito dias e apresenta uma programação diversificada com festas temáticas, gastronomia típica da região, música ao vivo, contação de histórias e diversas atividades que destacam a cultura e a hospitalidade do campo.

A região de Campo Grande dos Ipês abrange não só a capital, mas também dez municípios próximos, incluindo Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sidrolândia e Terenos.

Os visitantes têm a oportunidade de conhecer fazendas e sítios, além de comunidades quilombolas. Uma das atrações é o famoso café da manhã pantaneiro, típico da região. Em uma das paradas, na Fazenda Furnas do Rincão, em Jaraguari, os participantes podem degustar queijos produzidos pelo casal Alceu e Zuleide, enquanto escutam histórias locais.

Outra atividade acontece no Sítio Harmonia, em Rochedinho, onde o foco é a educação ambiental e a experiência de sabor da comida conhecida como “Quebra Torto”, tradicional entre os habitantes da fazenda.

No próximo domingo, dia 20, o festival realizará o 1° arraial na comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio. Na sequência, o evento se mudará para a Fazenda Pontal das Águas, localizada na área rural de Campo Grande.

Os interessados podem buscar mais informações sobre a programação e atividades do festival na plataforma oficial do evento.