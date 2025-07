A capital nordestina que atrai quem busca qualidade de vida

João Pessoa, a capital da Paraíba, destaca-se por sua qualidade de vida e pela beleza de sua orla, que se estende por mais de 24 quilômetros. A cidade tem se tornado uma opção atraente para quem busca tranquilidade e um custo de vida equilibrado, especialmente quando comparada a outras capitais do Nordeste e do Brasil. Em 2025, a análise das despesas básicas e dos preços de moradia revela um cenário acessível, o que tem atraído pessoas de diversas regiões do país.

Os custos de vida em João Pessoa englobam aluguel, alimentação e diversas contas essenciais, como energia elétrica, internet e transporte. Famílias, casais e estudantes costumam pesquisar esses fatores de forma detalhada antes de decidirem se mudar para a cidade. A seguir, apresentamos uma visão geral dos principais custos para quem deseja morar na cidade.

### Valores de Aluguel em João Pessoa (2025)

O aluguel representa uma parte significativa do orçamento mensal. Em bairros próximos à praia, como Manaíra, Tambaú e Cabo Branco, o aluguel de um apartamento de dois quartos mobiliado varia entre R$ 2.000,00 e R$ 3.600,00 mensais. Essa diferença no preço pode ser influenciada pela proximidade do mar e pelas comodidades oferecidas pelo condomínio.

Em bairros mais afastados, como Bancários, Valentina Figueiredo e Mangabeira, os aluguéis são mais acessíveis. Em média, um apartamento de dois quartos pode custar entre R$ 1.200,00 e R$ 1.800,00, facilitando a vida de estudantes e famílias que buscam economizar.

### Despesas Fixas e Alimentação

Além do aluguel, as despesas fixas também representam uma parcela importante do custo de vida. A conta de energia elétrica para um apartamento de dois quartos, considerando o uso médio de aparelhos, chega a R$ 180,00 a R$ 320,00. Para conexão à internet, pacotes de 200 Mbps custam entre R$ 90,00 e R$ 120,00.

Quanto à alimentação, o valor varia bastante. Refeições em restaurantes simples custam entre R$ 20,00 e R$ 35,00. Já as compras de supermercado para um casal, que incluem itens como frutas, verduras, carne e produtos de limpeza, podem ficar em torno de R$ 900,00 a R$ 1.100,00 mensais.

### Transporte e Outros Serviços

João Pessoa possui um sistema de transporte público essencialmente baseado em ônibus. A tarifa em 2025 é de R$ 5,20. Para quem depende do transporte público diariamente, o gasto mensal pode ser entre R$ 220,00 e R$ 250,00. Para quem utiliza carros por aplicativo, o custo de deslocamento entre bairros centrais varia de R$ 12,00 a R$ 28,00 por corrida.

Em relação à saúde, consultas médicas particulares custam entre R$ 120,00 e R$ 250,00, e planos de saúde individuais a partir de R$ 240,00. Para educação, mensalidades de escolas particulares podem variar de R$ 600,00 a R$ 1.400,00, dependendo da instituição e da série. O lazer também é acessível, com ingressos para o cinema custando cerca de R$ 25,00 e mensalidades de academias entre R$ 90,00 e R$ 180,00.

### Qual É o Custo de Vida em João Pessoa?

Muitos se perguntam quanto custa viver bem em João Pessoa. Um casal que vive em um apartamento de dois quartos, faz compras regulares, paga contas de água, energia, internet e utiliza transporte público deve considerar um custo mensal entre R$ 3.800,00 e R$ 5.300,00. Esse valor abrange despesas essenciais, lazer moderado e eventuais imprevistos.

Para famílias maiores ou para aqueles que desejam morar mais próximo da praia com um padrão elevado, o orçamento precisa ser maior. Por outro lado, estudantes e trabalhadores que buscam opções mais baratas podem encontrar alternativas em bairros em desenvolvimento ou ao dividir moradias. Assim, a capital paraibana se consolida como um lugar atrativo para quem busca qualidade de vida e custos acessíveis, sendo um dos destinos mais procurados para morar no Nordeste.