Mensagem no celular pode esvaziar sua conta bancária

Nos últimos anos, as fraudes digitais têm se tornado cada vez mais sofisticadas, exigindo muito cuidado por parte dos consumidores. Um dos golpes mais frequentes em 2025 é o envio de mensagens SMS falsas, que se apresentam como alertas de transações negadas e parecem ter sido enviadas pelo Santander. Esse tipo de golpe tem afetado muitos correntistas, e, devido à maneira elaborada com que são abordadas, é essencial que os clientes saibam como se proteger.

Como Funciona o Golpe do SMS Falso

Esse golpe opera por meio de mensagens que geram um estado de alerta no destinatário. Geralmente, o texto informa que uma transação foi impedida por questões de segurança, criando a sensação de urgência. Em seguida, a mensagem orienta o cliente a clicar em um link ou a ligar para um número fornecido, o que marca o início da fraude.

Os criminosos se aproveitam do medo de perder dinheiro ou de sofrer transações não autorizadas para enganar suas vítimas. As mensagens imitam os padrões utilizados pelos grandes bancos, incluindo o Santander, para estabelecer um falso sentimento de confiança. Ao clicar no link ou ao contatar o número indicado, a vítima é levada a um site falso que se assemelha ao ambiente seguro do banco. Nesse site, é solicitado que o usuário insira seus dados pessoais, como senhas ou códigos de autenticação. Em outros casos, o contato telefônico é atendido por golpistas treinados para coletar informações sensíveis de maneira convincente.

Como Identificar e se Proteger

Existem alguns sinais que podem ajudar a identificar essas tentativas de fraude. Primeiro, os links contidos nas mensagens SMS devem ser analisados com atenção. Normalmente, os bancos não enviam links para confirmação de dados e não solicitam senhas ou códigos por meio de mensagens.

Além disso, o Santander e outras instituições financeiras possuem canais oficiais de contato, como aplicativos bancários e números de telefone identificáveis. Mensagens que partem de números desconhecidos e que contêm erros de português ou um tom alarmista devem levantar suspeitas.

Dicas de Proteção:

Evite clicar em links recebidos por SMS, especialmente aqueles que pedem dados. Verifique sempre o remetente e compare as mensagens com comunicados anteriores do banco. Confirme a presença de erros gramaticais ou de formatação nas mensagens. Busque informações diretamente no aplicativo oficial do banco. Entre em contato pelos canais oficiais em caso de dúvidas, como o telefone 0800 ou o chat no aplicativo.

Cuidados com Mensagens de Transações Não Reconhecidas

Receber um alerta de transação não reconhecida pode gerar apreensão. É fundamental adotar medidas de proteção sempre que tais comunicações aparecerem. Desconfiar de contatos inesperados, principalmente aqueles que pedem informações urgentes, é uma prática recomendável.

Nunca compartilhe senhas ou códigos de autenticação. É importante utilizar a autenticação em dois fatores e manter o aplicativo bancário sempre atualizado. Monitorar regularmente o extrato da conta é essencial para perceber eventuais movimentações fraudulentas. Caso perceba algo suspeito, registre o ocorrido junto ao banco e às autoridades competentes.

A Importância da Prevenção

Fraudes via SMS falsas de transações negadas afetam a vida financeira de muitas pessoas. Conhecer como esses golpes funcionam e adotar práticas seguras ao usar serviços digitais é crucial para prevenir perdas. Manter-se informado sobre as novas modalidades de fraude e ser cauteloso diante de solicitações incomuns são atitudes fundamentais para proteger seus dados financeiros e evitar problemas.

A crescente incidência de golpes desse tipo reforça a necessidade de uma conscientização contínua e do uso responsável das tecnologias bancárias, garantindo que os correntistas estejam preparados para enfrentar as tentativas de criminosos virtuais.