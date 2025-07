Estrangeiros mortos em Curitiba: detalhes do caso

Investigação em Curitiba sobre mortes de estrangeiros

Neste domingo (20), a Polícia Civil do Paraná iniciou uma investigação após a descoberta dos corpos de dois estrangeiros em um apartamento no centro de Curitiba. Uma criança que mora no andar debaixo alertou a mãe ao perceber sangue escorrendo do quarto onde estavam as vítimas.

A delegada Aline Manzatto destacou que, preliminarmente, os indícios apontam para um caso de homicídio seguido de suicídio. Os corpos foram encontrados pela manhã, e a delegada explicou que, na noite anterior, por volta das 20h, disparos de arma de fogo foram ouvidos na região. Moradores inicialmente pensaram que se tratava de fogos de artifício.

Entre as vítimas, a mulher, de nacionalidade sul-africana, tinha ferimentos de dois tiros na cabeça. O homem, originário dos Estados Unidos, também apresentava lesões semelhantes.

Materiais encontrados e consumo de drogas

Durante a investigação no local, a polícia encontrou uma quantidade significativa de munições, drogas e seringas. Isso sugere que os dois poderiam ter consumido substâncias ilícitas na noite do crime. A delegada mencionou que ambos tinham marcas de injeções nos braços, o que reforça essa hipótese.

O homem estava hospedado no apartamento de forma temporária, por um período de 60 dias, enquanto a mulher o acompanhava. Gravações de câmeras de segurança mostram que apenas os dois entraram no apartamento.

Relação entre as vítimas

Ainda não está claro qual era a relação entre os dois. A polícia identificou um outro local alugado pelo homem e está em busca de conhecidos das vítimas para ajudar na apuração dos fatos. A delegada também mencionou que há indícios de feminicídio, com relatos de vizinhos que ouviram discussões entre o casal nos dias anteriores.

As investigações continuam, e diligências estão sendo realizadas para esclarecer todas as circunstâncias do caso.