Aposentados podem verificar data de pagamento em julho

Para quem recebe benefícios do INSS, é importante estar atento ao calendário de pagamentos de 2025, que é divulgado anualmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Essa publicação ajuda aposentados, pensionistas e outros beneficiários a saberem quando o valor estará disponível para saque. A data de pagamento é definida com base em um número específico, que é o número do benefício.

Os beneficiários devem observar o cartão ou documento relacionado ao benefício. Para identificar a data correta de pagamento, deve-se olhar para o penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o último algarismo. Com essa informação, o cidadão pode consultar o calendário de pagamentos e verificar o dia em que receberá o benefício.

Como consultar o pagamento do benefício do INSS?

Existem diversas maneiras de acessar informações sobre os pagamentos do INSS. A opção mais prática é por meio do aplicativo ou do site "Meu INSS". Ao acessar a plataforma, o usuário deve inserir o CPF e a senha da conta no Gov.br. Após o login, é possível consultar o extrato de pagamentos, atualizar dados pessoais e fazer várias solicitações relacionadas ao benefício.

Caso surjam dúvidas, a Central de Atendimento 135 está disponível para fornecer informações sobre datas e procedimentos. O atendimento pode ser feito de forma eletrônica durante todo o dia e, em horário comercial, há suporte com atendentes. Isso ajuda os segurados a esclarecerem questões sobre valores, atualização de dados e serviços do INSS.

Como funciona a tabela de pagamento do INSS em 2025?

A tabela de pagamentos do INSS para 2025 organiza as datas de acordo com o número do benefício e as faixas de valores. Os pagamentos são divididos entre aqueles que recebem até um salário mínimo e os que possuem benefícios acima desse valor. As datas de pagamento para julho e agosto são as seguintes:

Benefícios de até um salário mínimo:

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Benefícios acima do salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de agosto

Finais 2 e 7: 4 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto

Como acessar informações do INSS de forma segura?

É fundamental garantir a segurança ao consultar dados do INSS. Para isso, é recomendado acessar o "Meu INSS" pelo site oficial ou pelo aplicativo baixado de lojas confiáveis. A identificação deve ser feita com CPF e senha da conta Gov.br, o que ajuda a proteger os dados pessoais. É importante não compartilhar essas informações com terceiros.

O aplicativo oferece serviços práticos que podem ser usados a qualquer hora, como solicitar extratos, verificar pedidos em andamento, alterar dados cadastrais e emitir comprovantes. Se a internet não estiver disponível, a Central 135 é uma boa alternativa para obter orientações rápidas.

O que fazer em caso de dúvidas sobre pagamentos do INSS?

Se surgirem dúvidas sobre valores, datas ou outros assuntos relacionados ao benefício, os segurados podem buscar informações diretamente pelos canais oficiais. Além do "Meu INSS" e da Central 135, as agências do INSS oferecem atendimento presencial, mas é necessário agendar previamente. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo ou site, com a escolha da unidade mais próxima.

Acompanha constantemente o calendário e o uso das ferramentas digitais facilita o acesso a direitos previdenciários. As datas de pagamento em 2025 seguem um padrão conhecido, contribuindo para um melhor planejamento financeiro dos beneficiários.