Revelado o segredo da picape mais querida do Brasil

A Fiat Toro foi reconhecida como a picape média mais vendida no Brasil em 2025, um feito que resulta de uma combinação de fatores que a destacam no mercado. Desde seu lançamento em 2016, foram produzidas 600 mil unidades, o que demonstra a aceitação popular do modelo. A Toro se destaca ao unir a robustez de um utilitário à praticidade e conforto de um SUV, tornando-a uma escolha versátil para diferentes tipos de usuários, seja para trabalho ou uso familiar.

O que torna a Fiat Toro líder de vendas no Brasil?

Produzida na fábrica da Stellantis em Goiana, Pernambuco, a Fiat Toro apresenta várias versões: Endurance, Freedom, Volcano, Volcano Diesel, Ultra e Ranch. Cada uma delas oferece acabamentos e equipamentos distintos, permitindo que os consumidores escolham a que melhor atende às suas necessidades. Por exemplo, a versão Endurance é ideal para quem busca um bom custo-benefício, enquanto a Ranch é voltada para aqueles que preferem um toque mais sofisticado.

O design da Toro é outro atrativo. Com linhas modernas e agressivas, iluminação full LED, rodas de 18 polegadas e bancos em couro com ajustes elétricos, a picape exala um visual de alto padrão. Sua caçamba tem capacidade de 937 litros e suporta até 1.010 kg de carga, superando concorrentes como Chevrolet Montana e Renault Oroch. Esses aspectos contribuem para que, em 2023, 70% das vendas dessa picape fossem direcionadas a empresas.

Como o novo motor MultiJet 2.2 Turbodiesel impacta o desempenho?

Uma das principais inovações da Fiat Toro 2025 é o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel disponível nas versões Ranch e Volcano Diesel. Com 200 cavalos de potência e torque de 450 Nm, essa motorização é 18% mais potente e 29% mais torque do que o modelo anterior. Isso permite que a Toro acelere de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos, facilitando ultrapassagens e melhorando o desempenho em subidas. O motor também é mais silencioso e eficiente, com uma transmissão automática de 9 marchas e tração 4×4.

Para quem deseja uma alternativa flexível, a versão Ultra vem equipada com o motor Turbo 270 Flex, entregando 185 cv quando movida a etanol, com uma média de 9,6 km/l na cidade utilizando gasolina, segundo dados do Inmetro. Essas opções garantem que a Fiat Toro atenda tanto às demandas de potência quanto de economia.

Quais são os recursos tecnológicos da Fiat Toro 2025?

A picape Fiat Toro 2025 também se destaca pela tecnologia avançada que oferece. O sistema Fiat Connect////Me conta com uma central multimídia de 10,1 polegadas que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de incluir navegação integrada. O ar-condicionado é dual zone, permitindo ajustes separados para o motorista e o passageiro, e há um painel digital de 7 polegadas que oferece informações detalhadas sobre o veículo.

A segurança é uma prioridade, especialmente nas versões mais sofisticadas que incluem o pacote ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista), que contém funcionalidades como:

Frenagem automática de emergência para evitar colisões.

para evitar colisões. Assistente de permanência em faixa para corrigir desvios.

para corrigir desvios. Farol alto automático que ajusta a iluminação conforme necessário.

Recursos adicionais, como chave presencial, sensor de chuva e câmera de ré, proporcionam mais conforto e segurança tanto em ambientes urbanos quanto em viagens longas.

Quais são as versões e preços da Fiat Toro 2025?

A Fiat Toro 2025 disponibiliza cinco versões diferentes, com a versão Ultra sendo substituída pela Ranch como a mais completa. Confira os preços e características principais:

Versão Preço (R$) Motor Destaques Endurance T270 148.490 1.3 Turbo Flex (185 cv) Multimídia 7”, airbags, tração dianteira Freedom T270 158.490 1.3 Turbo Flex (185 cv) Ar digital dual zone, câmera de ré Volcano T270 173.990 1.3 Turbo Flex (185 cv) Bancos em couro, Fiat Connect///Me Volcano TD350 199.529 2.2 Turbodiesel (200 cv) Tração 4×4, multimídia 10”, ADAS Ranch TD350 219.990 2.2 Turbodiesel (200 cv) Acabamento premium, pacote ADAS completo

Os preços podem variar de acordo com a região e promoções para vendas diretas ou trocas, como uma bonificação de R$ 12.000 para proprietários de picapes usadas.

Por que a Fiat Toro 2025 continua sendo a escolha ideal?

A Fiat Toro 2025 se reafirma como líder no segmento de picapes médias ao oferecer um equilíbrio entre desempenho, tecnologia e versatilidade. Com inovações como o motor 2.2 Turbodiesel, um pacote de segurança avançado e uma gama diversificada de versões, a Toro atende desde frotistas até famílias que buscam conforto no dia a dia. Com uma histórica de 600 mil unidades produzidas, a Fiat Toro combina robustez para o trabalho e sofisticação para o uso cotidiano, consolidando-se como uma opção abrangente para aqueles que buscam uma picape com potência, economia e estilo.