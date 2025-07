Caso Nicolly: corpo da adolescente encontrado em lençol do namorado

O corpo de Nicolly Fernanda Pógere, uma adolescente de 15 anos, foi encontrado de forma brutal em Hortolândia, interior de São Paulo. A vítima estava esquartejada e envolta em uma lona e dois lençóis, que foram reconhecidos como pertencentes a uma família relacionada ao namorado dela.

O principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, um garoto de 17 anos. O corpo de Nicolly foi localizado a cerca de 500 metros da casa do jovem. Além disso, a polícia encontrou objetos da adolescente na residência do suspeito, apesar de ele e Nicolly terem terminado o relacionamento há uma semana. A investigação também revelou a presença de manchas de sangue na casa do ex-namorado, embora ainda não se tenha certeza se elas pertencem à vítima.

Nicolly morava em Mococa e estava em Hortolândia para passar as férias na casa dos avós. No dia 14 de agosto, ela saiu para se encontrar com o namorado e desapareceu. O avô da jovem registrou um boletim de ocorrência, enquanto a mãe, Priscila Pógere, buscou por informações com amigos e familiares, além de tentar contato com o namorado.

Na sexta-feira, 18 de agosto, um cão farejador da Guarda Municipal encontrou o corpo de Nicolly, que apresentava ferimentos graves, incluindo a falta de um braço e uma perna, além de várias marcas de agressão no rosto.

A polícia também está investigando a ex-namorada do suspeito, que agora é considerada outra possível envolvida no caso. A caso continua a ser apurado pela polícia.