Benefício mais aguardado do mês começa a ser pago aos brasileiros

Milhões de famílias brasileiras contam com o Bolsa Família, um programa fundamental para combater a pobreza e a desigualdade social. Em julho de 2025, terá início uma nova fase de pagamentos, alcançando lares em todas as regiões do país e promovendo segurança alimentar e social.

Os pagamentos de julho começam nesta sexta-feira. A prioridade inicial será para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 1. Neste ciclo, aproximadamente 19,6 milhões de famílias receberão os benefícios, com valores que podem variar de acordo com a composição de cada família. O programa também leva em consideração situações emergenciais, como calamidades naturais.

### Valores do Bolsa Família em Julho

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Esse valor pode ser acrescido de adicionais para atender necessidades específicas. Os benefícios adicionais incluem:

– R$ 150 para cada criança de até seis anos;

– R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos;

– Seis parcelas de R$ 50 para mães com bebês de até seis meses, para garantir a alimentação nessa fase.

Além disso, quem está inscrito na Regra de Proteção continuará recebendo benefícios mesmo que aumente a renda, desde que siga os critérios do programa. Essa regra foi criada para evitar que as famílias percam rapidamente o suporte financeiro, ajudando-as a ganhar autonomia de forma gradual.

### Como e Quando Ocorrerão os Pagamentos?

Os pagamentos do Bolsa Família são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Para julho, o cronograma deve seguir essa rotina. No entanto, em cidades que estão enfrentando situações de emergência, como calamidade pública em Alagoas, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo, todos os beneficiários receberão o pagamento na próxima segunda-feira, independentemente do número final do NIS.

Os beneficiários podem conferir detalhes sobre as datas, valores e composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem, que facilita o controle das contas digitais e permite realizar transações pelo celular.

### Regra de Proteção do Bolsa Família

Uma das novidades do programa é a Regra de Proteção, que beneficia famílias que conseguiram um aumento na renda. Com essa regra, elas podem continuar recebendo metade do benefício por até um ano, desde que a renda mensal permaneça abaixo de meio salário mínimo. Para casos que já estavam no programa antes de junho, o benefício pode ser mantido por até dois anos. Essa medida busca incentivar a entrada das famílias no mercado de trabalho sem que elas sofram a perda imediata do benefício, oferecendo uma transição mais segura para a estabilidade financeira.

### Auxílio Gás: Quem Pode Receber?

Além do Bolsa Família, o governo oferece o Auxílio Gás, que é pago a cada dois meses para famílias cadastradas no Cadastro Único. Em julho de 2025, não haverá pagamento desse benefício, que deve ocorrer em agosto. O auxílio é destinado principalmente a mulheres que são as chefes de família e àquelas que enfrentam situações de violência doméstica.

Para receber o Auxílio Gás, é necessário:

1. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

2. Ter pelo menos um membro da família como beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

3. Prioridade para lares chefiados por mulheres ou em situações de vulnerabilidade.

O objetivo é garantir que essas famílias tenham acesso ao gás de cozinha, um item essencial no orçamento doméstico.

### Mudanças com a Lei 14.601/2023

A partir de 2023, a Lei 14.601 trouxe mudanças significativas para o programa, incluindo a retirada definitiva do desconto do Seguro Defeso para os beneficiários do Bolsa Família. O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais que não podem trabalhar durante certas épocas do ano para proteger espécies em reprodução.

Essa atualização mantém o Bolsa Família como uma base de sustento para milhões, enquanto o Seguro Defeso continua a apoiar grupos específicos de trabalhadores. As mudanças visam aprimorar os benefícios e reforçar o compromisso com a inclusão social.

Em julho de 2025, o Bolsa Família reafirma sua importância como um suporte essencial para a população em situação de vulnerabilidade no Brasil, adaptando-se constantemente às necessidades de seus beneficiários e ao cenário social do país.