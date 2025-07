Sabadou com Virgínia apresenta Barões da Pisadinha e Gui Santana

Neste sábado, 19 de julho, o programa Sabadou com Virgínia promete uma noite repleta de música, humor e surpresas. A apresentadora Virginia Fonseca receberá em seu palco a famosa dupla de forró Os Barões da Pisadinha, o humorista Gui Santana e a influenciadora e apresentadora Nyvi Estephan, conhecida por seu trabalho no universo dos games.

Os humoristas Lucas Guedez e Margareth Serrão também marcarão presença, interagindo com os convidados e contribuindo para a animação do programa com seus quadros divertidos.

Humor e Recordações com Gui Santana

Durante a atração, Gui Santana compartilhará histórias sobre seu início na carreira de humorista, revelando sua primeira imitação, feita aos 5 anos. Ele tentava reproduzir a famosa voz de Zacarias, um personagem marcante, mas era muito novo para conseguir a voz. Além disso, ele recordará sua estreia na televisão, que aconteceu na MTV, no programa Quinta Categoria, onde apresentou uma imitação de William Bonner.

Desafios e Conquistas de Nyvi Estephan

Nyvi Estephan, que se destaca em eventos e campeonatos de jogos eletrônicos, abordará os desafios de ser uma apresentadora em um setor ainda em crescimento. Ela comentou sobre a dificuldade que enfrenta ao ter que explicar a sua profissão para muitas pessoas que não conhecem essa área ainda em desenvolvimento.

Nova Fase de Os Barões da Pisadinha

Os Barões da Pisadinha também são um dos destaques da noite. Na programação, Rodrigo Barão relatará como conheceu Felipe Barão e a formação inicial da dupla, que começou como Barões do Forró Prime. Felipe, por sua vez, falará sobre o lançamento do novo DVD Forró & Desmantelo, que visa resgatar as origens da dupla e celebra o gênero durante as festividades de São João.

Quadros Engraçados e Surpresas

Além das conversas com os convidados, o programa contará com quadros populares que prometem divertir o público. Dentre as atrações, estão:

“Em Busca do Corte Perfeito”

“Se Beber Não Fale”

“Sabadou Tem Que Beijar”, onde uma participante, Vanessa, inscreveu seu pai, Marcelo, na esperança de que ele encontre um novo amor durante o programa.

Com música, humor e histórias envolventes, o Sabadou com Virgínia promete entreter os telespectadores e trazer bons momentos neste sábado à noite.