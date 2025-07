Geely lança novo SUV que pode impactar o mercado brasileiro

O Geely EX5, um novo SUV elétrico, está prestes a chegar ao mercado brasileiro em julho de 2025, prometendo impactar o setor de veículos utilitários. Desenvolvido em parceria com a Renault, esse modelo combina tecnologia de ponta, design contemporâneo e práticas sustentáveis, indicando uma tendência crescente de eletrificação na indústria automobilística do Brasil.

A Geely, uma montadora chinesa, retorna ao Brasil com este lançamento, planejando abrir 23 concessionárias até a data de lançamento, com a meta de expandir para 105 pontos de venda no futuro. Esse movimento destaca a intenção da empresa de se firmar no mercado nacional, oferecendo suporte e distribuição local, aumentando a confiança dos consumidores.

### Características do Geely EX5

O Geely EX5 é um SUV elétrico de porte médio, medindo 4,62 metros de comprimento e 1,90 metro de largura. Com espaço interno amplo, ele promete conforto para todos os passageiros. O motor elétrico proporciona uma potência de 217 cv e um torque de 32,6 kgfm, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos. A bateria, com capacidade de 60,2 kWh, garante uma autonomia de até 530 km, enquanto uma versão futura pode ter uma bateria menor de 49,5 kWh, com alcance de 440 km.

### Interior e Tecnologia

O interior do modelo reflete um padrão moderno, com uma tela de 15,4 polegadas que atua como central multimídia e um display digital de 10,2 polegadas que fornece informações ao motorista. A disposição do console central é minimalista, integrando comandos físicos e o seletor de marchas. Materiais sintéticos sustentáveis foram escolhidos para o acabamento, e o espaço interno promete ser confortável e bem distribuído.

### Recursos de Segurança e Conforto

O Geely EX5 também se destaca por suas características de segurança. O veículo inclui frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo e assistente de permanência em faixa. Outros itens de conforto incluem um teto solar panorâmico, bancos com ajuste elétrico, aquecimento e ventilação, além de um avançado sistema de som com 16 alto-falantes.

### Impacto no Mercado Brasileiro

Com a chegada do Geely EX5, a concorrência no segmento de SUVs elétricos vai se intensificar. Modelos como BYD Song Plus e GWM Haval H6 HEV vão enfrentar um novo rival. A parceria com a Renault pode ser uma vantagem estratégica, já que a montadora francesa tem uma infraestrutura estabelecida no Brasil, garantindo suporte técnico e pós-venda.

### Preço Previsto

Embora os preços exatos ainda não tenham sido definidos, as estimativas indicam que o Geely EX5 deve custar entre R$ 250 mil e R$ 270 mil. Essa faixa de preço coloca o modelo em disputa direta com outros SUVs elétricos, oferecendo uma mescla de tecnologia e custo acessível. A estratégia de preços agressiva, observada em mercados internacionais, deve atrair consumidores em busca de inovações sustentáveis.

### Significado da Parceria com a Renault

A colaboração com a Renault é crucial para a Geely, pois permite o uso da infraestrutura da montadora francesa no Brasil. A produção será iniciada na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, e a Renault ficará responsável pela gestão das concessionárias. Essa sinergia é uma estratégia para garantir um atendimento de qualidade em um mercado competitivo.

### Futuro dos SUVs Elétricos no Brasil

A chegada do Geely EX5 representa um marco significativo no setor automotivo brasileiro, sinalizando um futuro de mudanças e inovações. O crescimento da infraestrutura de recarga e a crescente demanda por veículos elétricos estão tornando o mercado mais receptivo. A Geely e a Renault estão bem posicionadas para liderar essa transformação, oferecendo um SUV que equilibra desempenho, tecnologia e sustentabilidade. O lançamento programado para julho de 2025 promete movimentar o segmento, atraindo consumidores em busca de opções modernas e ecológicas.