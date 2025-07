Bolsa família inicia pagamento hoje para NIS final 1

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do Brasil, criado para oferecer apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade. Os pagamentos referentes ao mês de julho de 2025 já têm data definida e começarão no dia 18, beneficiando milhões de brasileiros que dependem desse recurso para cobrir suas necessidades básicas.

Os repasses seguirão um cronograma estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Os valores serão disponibilizados de forma escalonada, seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Essa estratégia visa evitar aglomerações e facilitar o atendimento nos locais de saque, como agências bancárias e lotéricas.

Nos dez últimos dias úteis do mês, os depósitos ocorrerão na seguinte ordem, conforme o número final do NIS:

– NIS terminado em 1: dia 18 de julho

– NIS terminado em 2: dia 21 de julho

– NIS terminado em 3: dia 22 de julho

– NIS terminado em 4: dia 23 de julho

– NIS terminado em 5: dia 24 de julho

– NIS terminado em 6: dia 25 de julho

– NIS terminado em 7: dia 28 de julho

– NIS terminado em 8: dia 29 de julho

– NIS terminado em 9: dia 30 de julho

– NIS terminado em 0: dia 31 de julho

Essa abordagem é importante, especialmente em áreas com acesso limitado a serviços financeiros, garantindo que todas as famílias possam sacar seus benefícios sem contratempos.

Para se qualificar ao Bolsa Família, as famílias devem atender a critérios de baixa renda definidos pelo governo federal. Atualmente, as regras permitem a participação de famílias cuja renda mensal per capita não ultrapasse os limites estabelecidos. As categorias incluem:

– Famílias em extrema pobreza: renda mensal de até R$ 105 por pessoa.

– Famílias em situação de pobreza: renda mensal entre R$ 106 e R$ 210 por pessoa, desde que incluam gestantes, crianças ou adolescentes até 17 anos.

Além dos critérios financeiros, os beneficiários devem cumprir certos compromissos, como garantir a frequência escolar dos filhos e acompanhar a saúde familiar, incluindo a atualização do calendário de vacinação.

É importante destacar que o cronograma de pagamentos é quase sempre mantido, mas em dezembro os depósitos são antecipados para facilitar o recebimento antes das festas de fim de ano.

Ao sacar o benefício, é recomendável que os beneficiários tomem precauções para garantir sua segurança. O uso do cartão por meio de aplicativos ou terminais de autoatendimento é uma boa opção para evitar filas. A utilização do aplicativo Caixa Tem também é prática, pois permite transferir o valor para outras contas ou fazer pagamentos digitais, evitando a necessidade de saque imediato.

Adicionalmente, é essencial que os beneficiários se mantenham informados sobre o cronograma de pagamentos, evitem compartilhar informações pessoais ou dados de seus cartões para prevenir possíveis golpes e mantenham o Cadastro Único atualizado para não perder o acesso ao programa.

Com essas orientações, o acesso ao Bolsa Família se torna mais seguro e eficiente para aqueles que realmente precisam desse suporte.