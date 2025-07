Quer economizar energia? Veja como salvar sua conta de luz remanejando seu congelador!

O congelador pode ser uma das áreas que mais gastam energia, por isso é importante saber como remanejá-lo para economizar.

O congelador, apesar de essencial na conservação de alimentos, figura entre os eletrodomésticos que mais consomem energia em uma residência. Isso ocorre porque ele precisa manter uma temperatura constante e muito baixa, exigindo funcionamento quase ininterrupto do compressor.

A cada abertura de porta, o aparelho perde ar frio e precisa trabalhar ainda mais para recuperar a temperatura ideal, o que aumenta o consumo. Além disso, fatores como má vedação, excesso de gelo acumulado e posicionamento inadequado contribuem para o gasto energético elevado.

Como o congelador permanece ligado 24 horas por dia, qualquer mau uso, por menor que pareça, pode causar um impacto significativo na conta de luz. Por isso, entender como otimizar o uso do equipamento se tornou fundamental para economizar energia e reduzir desperdícios.

5 dicas para remanejar o uso do congelador e economizar energia

Adotar hábitos mais eficientes no uso do congelador pode gerar uma economia considerável ao final do mês. Desde ajustes simples no armazenamento até cuidados com a limpeza e manutenção, cada atitude impacta diretamente no desempenho energético do aparelho.

Evite abrir o congelador com frequência

Cada vez que alguém abre a porta do congelador, o ar gelado escapa e dá lugar ao ar quente do ambiente. Isso obriga o motor a trabalhar mais para estabilizar novamente a temperatura interna. Por isso, é importante evitar aberturas frequentes e desnecessárias.

Planeje o que precisa pegar antes de abrir a porta e mantenha o tempo de acesso o mais curto possível. Além disso, incentive todos na casa a adotar o mesmo comportamento. Quanto mais controlada for a utilização, menor será o esforço do aparelho e, consequentemente, o consumo de energia.

Não sobrecarregue o congelador

Colocar alimentos em excesso no congelador compromete a circulação do ar frio no interior do compartimento. Isso obriga o aparelho a operar com mais intensidade para manter a temperatura adequada em todos os pontos.

Para garantir eficiência, distribua bem os itens, evitando blocos compactos ou recipientes muito grandes. Ao congelar alimentos, prefira porções menores e bem embaladas, o que facilita a refrigeração e o acesso. Manter o congelador organizado também ajuda a visualizar os itens com mais facilidade.

Faça o degelo com frequência

O acúmulo de gelo nas paredes internas do congelador funciona como um isolante térmico, dificultando a troca de calor. Esse bloqueio reduz a eficiência do aparelho e aumenta o consumo de energia. Portanto, faça o degelo sempre que a camada de gelo atingir cerca de meio centímetro de espessura.

Caso o modelo seja frost free, ainda assim é necessário limpar os dutos e verificar se o ar circula corretamente. O degelo regular, além de reduzir o esforço do motor, prolonga a vida útil do equipamento e melhora a conservação dos alimentos armazenados.

Verifique a vedação da porta

A borracha de vedação da porta é responsável por manter o isolamento térmico do congelador. Quando essa vedação apresenta falhas, permite a entrada de ar quente e a saída do ar frio, exigindo mais do compressor.

Faça o teste da folha de papel: feche a porta com uma folha presa entre a borracha e o gabinete, e puxe-a. Se ela sair facilmente, a vedação está comprometida. Nesses casos, substitua a borracha ou chame um técnico especializado. Manter a vedação em boas condições evita desperdícios e reduz o consumo.

Posicione o congelador corretamente

A localização do congelador interfere diretamente em sua eficiência energética. Colocá-lo próximo a fontes de calor, como fogão, forno ou exposição direta ao sol, obriga o motor a trabalhar mais para compensar o aumento da temperatura externa.

Instale o aparelho em um local arejado, com distância mínima de dez centímetros das paredes para facilitar a ventilação traseira. Verifique também se os pés estão nivelados e se há espaço suficiente para a dissipação de calor.

Outras dicas para economizar energia

Use o modo econômico, se disponível : Alguns modelos de congelador contam com uma função de economia de energia. Ative esse modo sempre que possível para otimizar o desempenho do aparelho sem comprometer a conservação dos alimentos.

: Alguns modelos de congelador contam com uma função de economia de energia. Ative esse modo sempre que possível para otimizar o desempenho do aparelho sem comprometer a conservação dos alimentos. Descongele alimentos na geladeira : Ao transferir alimentos do congelador para a geladeira, aproveite o frio natural para manter a temperatura interna da geladeira estável, reduzindo a carga do compressor.

: Ao transferir alimentos do congelador para a geladeira, aproveite o frio natural para manter a temperatura interna da geladeira estável, reduzindo a carga do compressor. Não coloque alimentos quentes no congelador : Deixe os alimentos esfriarem antes de congelá-los. Itens quentes aumentam a temperatura interna e forçam o aparelho a consumir mais energia para resfriar.

: Deixe os alimentos esfriarem antes de congelá-los. Itens quentes aumentam a temperatura interna e forçam o aparelho a consumir mais energia para resfriar. Limpe a parte traseira periodicamente : Poeira e sujeira acumuladas na grade traseira dificultam a dissipação de calor. Limpe a área com pano seco ou aspirador de pó a cada dois meses.

: Poeira e sujeira acumuladas na grade traseira dificultam a dissipação de calor. Limpe a área com pano seco ou aspirador de pó a cada dois meses. Prefira congeladores com selo Procel A: Ao adquirir um novo equipamento, escolha modelos com melhor classificação de eficiência energética. O selo Procel A indica os aparelhos que consomem menos energia, garantindo economia no longo prazo.

