Ibovespa fecha em alta e se mantém acima dos 135 mil pontos

Na quinta-feira, 17 de agosto, o Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, registrou uma leve alta de 0,04%, fechando em 135.564,74 pontos. O volume total das transações no dia foi de R$ 17,9 bilhões.

Esse pequeno aumento no índice foi influenciado pela decisão da Receita Federal de não cobrar retroativamente o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de instituições financeiras. Essa decisão veio após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O mercado reagiu positivamente, dado que a possibilidade de cobranças anteriores gerava incerteza e um aumento na percepção de risco fiscal.

No entanto, as tensões entre Brasil e Estados Unidos também estão impactando o mercado. O presidente dos EUA, Donald Trump, propôs novas tarifas comerciais que têm gerado preocupação. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou sobre a situação em entrevistas, afirmando que o Brasil está aberto a negociações e que o governo deverá considerar a imposição de tarifas sobre empresas digitais americanas.

Em termos de desempenho do índice ao longo da semana, o Ibovespa acumula uma queda de 0,46%. No mês, essa diminuição chega a 2,37%. Apesar dessas perdas mensais, o índice ainda apresenta um crescimento de 12,70% no acumulado do ano de 2023.

Entre as ações que mais se destacaram no Ibovespa, a Vale, que possui grande peso no índice, terminou o dia quase estável, com uma pequena queda de 0,18%. A Petrobras viu suas ações recuarem também, com perdas de 0,70% e 1,01% para suas ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, mesmo com o petróleo Brent e WTI apresentando alta superior a 1%.

As ações do setor bancário tiveram bons resultados, com destaques de alta para Itaú (1,51%), Santander (1,81%) e BTG (1,61%). As maiores altas do dia foram registradas por Pão de Açúcar (+6,52%), WEG (+2,36%) e Prio (+2,15%). Em contraste, as ações da Hypera, Ultrapar e Vibra foram as que mais se desvalorizaram, com quedas de 4,43%, 2,25% e 2,22%, respectivamente.