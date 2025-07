EUA: S&P 500 e Nasdaq alcançam novos recordes com TSMC

Na quinta-feira, dia 17, as bolsas de valores dos Estados Unidos encerraram o dia em alta, impulsionadas por dados econômicos positivos e resultados financeiros de empresas. Os índices Nasdaq e S&P 500 atingiram novos recordes históricos de fechamento.

Um dos principais responsáveis por essa alta foi a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que apresentou resultados financeiros melhores do que o esperado. A fabricante taiwanesa de chips teve seu lucro superior ao que os analistas previam, o que beneficiou todo o setor de tecnologia. As ações da TSMC, negociadas nos EUA, aumentaram 3,37%, enquanto a Nvidia, outra gigante do setor, teve alta de 0,95%.

Além disso, o desempenho da TSMC ajudou a amenizar as preocupações acerca de tensões comerciais e boatos sobre a possível demissão do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Dados econômicos superam expectativas

Os dados recentes mostram que as vendas no varejo nos EUA cresceram 0,6% em junho em relação a maio, superando as expectativas do mercado. Este crescimento vem após uma queda de 0,9% no mês anterior.

Outro indicador importante foi o número de pedidos de auxílio-desemprego, que caiu em 7 mil solicitações na última semana, totalizando 221 mil. Esse resultado contrariou as previsões de aumento.

Desempenho dos índices

Os principais índices de ações apresentaram os seguintes resultados:

Dow Jones: subiu 0,52%, alcançando 44.485,10 pontos;

subiu 0,52%, alcançando 44.485,10 pontos; S&P 500: avançou 0,54%, chegando a 6.297,46 pontos;

avançou 0,54%, chegando a 6.297,46 pontos; Nasdaq: teve um crescimento de 0,74%, atingindo 20.884,27 pontos.

Outras movimentações no mercado corporativo

A PepsiCo divulgou um lucro líquido de 1,26 bilhão de dólares no segundo trimestre de 2025, o que representa uma queda de 59% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Apesar disso, o lucro por ação da empresa superou as expectativas do mercado, resultando em um aumento de 7,45% nas suas ações, a maior alta desde março de 2020.

Por sua vez, a United Airlines viu suas ações valorizarem 3,11%, mesmo após relatar uma queda no lucro trimestral. A companhia enfrentou dificuldades operacionais no aeroporto de Newark, onde ocorre cerca de 70% dos seus voos.

Projeções indicam otimismo com ações nos EUA

A consultoria Capital Economics destaca que a valorização atual das ações relacionadas à inteligência artificial é sustentada por lucros reais, ao contrário da bolha das empresas de internet que ocorreu nos anos 1990. A expectativa é de que o mercado americano continue sua trajetória de crescimento até o final de 2026, com a possibilidade do S&P 500 atingir 7 mil pontos.