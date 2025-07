Café sobe com receio de tarifa dos EUA sobre commodities

Mercado de Commodities Agrícolas em Alta e Baixa

O mercado de commodities agrícolas está passando por momentos de volatilidade. Nesta quinta-feira, o café foi o grande destaque, registrando uma alta de 3,4%. Essa valorização está ligada à possibilidade de os Estados Unidos implementarem tarifas que podem chegar até 40% sobre as importações do grão. Se essa medida for confirmada, as exportações do Brasil, que é o principal fornecedor mundial de café, poderão ser diretamente afetadas.

Possíveis Impactos da Tarifa sobre o Café

Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de café do mundo, e a aplicação de uma tarifa tão elevada tornaria o café brasileiro menos competitivo no mercado americano. Atualmente, não existe outro país produtor que consiga substituir, em um curto espaço de tempo, o volume de café que o Brasil exporta. Especialistas acreditam que isso pode levar a uma mudança significativa nos fluxos globais de comércio de café.

Além disso, é importante notar que outros países produtores, especialmente na África e na Ásia, já enfrentam tarifas de 20%. Isso limita as opções de importação para os Estados Unidos, fazendo com que uma eventual taxação sobre o café brasileiro possa resultar em um aumento dos preços do produto no mercado norte-americano.

Esse cenário preocupa o setor cafeeiro brasileiro, que busca uma solução diplomática para evitar a aplicação das tarifas. O café representa cerca de 1,85% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, enquanto nos EUA esse número é de 1,2%, considerando toda a cadeia produtiva que envolve o grão.

Aumento no Preço do Milho

Em outro ponto do mercado de commodities, o milho também teve um desempenho positivo. Na bolsa de Chicago, os contratos futuros do milho aumentaram 1,01%, com a cotação de setembro fechando a US$ 4,24 por bushel. Essa alta foi impulsionada pelo aumento da demanda por etanol nos Estados Unidos e pelo anúncio de um acordo comercial entre os EUA e a Indonésia, que elevou as expectativas por novas transações internacionais.

Na semana encerrada em julho, a produção média diária de etanol foi de 1,087 milhão de barris, marcando um crescimento de 0,2% em relação à semana anterior, de acordo com informações da Agência de Informação de Energia dos EUA. Contudo, as condições climáticas favoráveis têm limitado o crescimento ainda mais, uma vez que 74% da safra de milho americana está em situação considerada boa ou excelente.

Valorização da Soja

A soja também teve um dia positivo e encerrou o pregão em alta na bolsa de Chicago, após três quedas consecutivas. O contrato de novembro avançou 18,75 centavos, em parte devido à venda de 120 mil toneladas do grão dos EUA para um destino não revelado. Existe especulação no mercado de que a China esteja retornando às compras, após um período de afastamento.

Esse movimento ocorreu simultaneamente à liberação das exportações da Nvidia para a China, envolvendo um acordo que inclui o fornecimento de terras raras, recursos essenciais para a indústria de semicondutores.

Mercado do Boi Gordos em Queda

Por fim, o mercado do boi gordo apresentou uma queda significativa, com os contratos futuros operando em baixa nas principais posições. Analistas destacam que essa diminuição pode ter sido influenciada por vendas técnicas e uma pressão de oferta que está impactando o preço da carne bovina.

O cenário dos mercados de commodities agrícolas continua a evoluir, refletindo fatores internos e externos que vão desde políticas comerciais até condições climáticas, criando um ambiente de incertezas e oportunidades.