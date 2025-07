Bolsa Família terá aumento no valor para beneficiários brasileiros

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho de 2025 começará no dia 18, uma sexta-feira. Nesta data, os primeiros beneficiários a receber o pagamento serão aqueles cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. A programação será concluída no dia 31 do mesmo mês, para quem tem o NIS final zero. Essa divisão nas datas tem como objetivo evitar aglomerações nas agências e nos locais de saque.

Além do benefício regular, muitos participantes do Bolsa Família também terão acesso ao auxílio-gás em julho, o que ajuda a reduzir o custo do gás de cozinha para famílias que se encaixam nos critérios estabelecidos pelo governo.

Como funciona o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2025?

O Governo Federal define datas específicas de pagamento todos os meses. Em julho de 2025, os depósitos serão feitos entre os dias 18 e 31, de acordo com o final do NIS de cada beneficiário. Esta organização mensal visa proporcionar um atendimento mais eficiente e diminuir as filas em bancos e casas lotéricas.

Para o ano de 2025, as datas de pagamento do Bolsa Família estão programadas da seguinte maneira:

Julho: de 18 a 31

de 18 a 31 Agosto: de 18 a 29

de 18 a 29 Setembro: de 17 a 30

de 17 a 30 Outubro: de 20 a 31

de 20 a 31 Novembro: de 14 a 28

de 14 a 28 Dezembro: de 10 a 23

Todos os meses, todas as famílias elegíveis deverão receber o benefício dentro dos prazos estipulados, conforme o final do seu NIS.

Quem tem direito ao Bolsa Família e como solicitar?

Para se inscrever no programa, a renda familiar mensal por pessoa não deve ultrapassar R$ 218. Esse cálculo considera a soma de todos os rendimentos da família, dividindo pelo número total de membros. Por exemplo, uma família com sete integrantes pode ser aprovada se a renda total não exceder esse limite.

Além da renda, existem outros critérios que precisam ser atendidos:

As crianças e adolescentes devem estar matriculados na escola.

Gestantes precisam realizar acompanhamento pré-natal.

A carteira de vacinação de todos os membros da família deve estar em dia.

A primeira etapa para ingressar no Bolsa Família é se registrar no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que pode ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da localidade da família. Porém, é importante lembrar que a inscrição não garante o recebimento imediato do benefício, pois as informações precisam ser analisadas.

Como é feito o pagamento do Bolsa Família e quais são os valores?

Os valores do Bolsa Família variam conforme a composição familiar. O benefício básico é de no mínimo R$ 600 por grupo familiar, e podem ser acrescidos valores adicionais dependendo das condições dos membros da família:

Benefício Variável Familiar Nutriz: Mães com bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50. Famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos: Recebem um acréscimo de R$ 50 por pessoa nessa situação. Crianças de até seis anos: Recebem R$ 150 extras por cada criança nessa faixa etária.

Os beneficiários podem acessar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite realizar transações digitais, pagamentos e transferências sem necessidade de ir ao banco. Também é possível utilizar um cartão virtual para compras ou fazer saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e nas agências da Caixa Econômica Federal.

Como funciona o auxílio-gás para beneficiários do Bolsa Família?

O auxílio-gás é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social que já estão registradas no CadÚnico e, geralmente, já recebem o Bolsa Família. O valor do auxílio é equivalente a 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg, conforme os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Este benefício é distribuído nos meses pares e o pagamento é realizado junto com o depósito do Bolsa Família. Isso permite que as famílias que recebem ambos os benefícios possam reforçar seu orçamento, especialmente em momentos de maior necessidade.

Em 2025, a expectativa é que o programa continue a beneficiar milhões de brasileiros, garantindo uma renda mínima necessária e recursos adicionais para famílias em situações de vulnerabilidade.