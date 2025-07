Vendas de bebidas isotônicas crescem 22% e atraem novas marcas

O mercado brasileiro de bebidas isotônicas está em crescimento. Dados recentes mostram que as vendas desses produtos aumentaram 22% em unidades em agosto de 2024, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Esse aumento ocorre em um contexto de maior adesão à prática de exercícios físicos no Brasil. Pesquisa do Ministério da Saúde indica que 40,6% dos adultos praticam atividade física de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse número representa um crescimento significativo em relação aos 30,3% registrados em 2009.

Diante dessa demanda crescente, muitas marcas têm investido no lançamento de novas bebidas isotônicas voltadas tanto para atletas quanto para o público em geral. Um exemplo é a linha Pley by Ney, que foi lançada em maio por meio de uma parceria entre a Tial, Fun Brands e NR Sports, empresa do jogador Neymar Jr. Essa bebida combina água de coco com frutas, visando atingir pessoas que levam um estilo de vida saudável e aquelas que buscam opções mais descontraídas.

Outra novidade no mercado é a marca Etapp, que lançou uma cerveja sem álcool, destinada ao consumo após atividades físicas. Entre os sócios da marca está Ramatis Rodrigues, ex-CEO do Grupo Pão de Açúcar. A Etapp oferece três estilos de cerveja — Session IPA, Stout e Catarina Sour — e planeja vender 1 milhão de latas até 2025, utilizando eventos de corridas de rua para promover seus produtos.

Além das iniciativas mencionadas, a marca UP&Gás se destacou ao introduzir uma bebida isotônica com gás. Criada pela família Toni, essa bebida passou por rigorosos testes de eficácia e segurança, recebendo autorização da Anvisa. O lançamento enfrentou atrasos de três meses devido a questões técnicas e societárias, mas já está disponível em academias e no e-commerce da marca.

Com aproximadamente seis meses no mercado, a UP&Gás pretende marcar presença em eventos esportivos, como o Haka Race e o X-Terra, e já avalia a expansão de sua logística para incluir marketplaces com entregas rápidas. Segundo Miguel Toni, um dos fundadores da marca, o consumo dessas bebidas muitas vezes se dá como uma forma de celebração após competições, não apenas como reposição de nutrientes.