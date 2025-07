Podcast: Ibovespa em alta e dólar estável animam mercado

Nesta quarta-feira, 16 de agosto, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em alta de 0,19%, atingindo os 135.500 pontos. Esse resultado marcou um fim para uma sequência de sete pregões consecutivos de queda. Durante o dia, o índice chegou a tocar a mínima de 134.200 pontos, mas conseguiu se recuperar e finalizar acima da marca dos 135 mil.

O dólar, por sua vez, teve uma leve alta de 0,07%, encerrando o dia cotado a R$ 5,56. Essa variação sinaliza uma pausa na recente valorização da moeda americana em relação ao real.

A recuperação nos mercados brasileiros está ligada ao desempenho positivo das bolsas nos Estados Unidos. Os principais índices norte-americanos, como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, fecharam com altas de 0,53%, 0,32% e 0,25%, respectivamente.

Um fator importante que ajudou a acalmar os investidores foi a confirmação de que Jerome Powell permanecerá como presidente do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. Havia preocupações de que uma possível demissão de Powell poderia criar instabilidade nos mercados e afetar a política monetária do país. Sua continuidade no cargo traz uma sensação de previsibilidade.

No contexto brasileiro, o foco agora está nas negociações comerciais com os EUA. O governo brasileiro expressou a intenção de discutir tarifas comerciais, mas ainda não apresentou uma estratégia clara. Além disso, uma investigação nos Estados Unidos sobre o sistema de pagamentos brasileiro, conhecido como Pix, gerou preocupações. Autoridades americanas acreditam que o Pix, ao oferecer transferências gratuitas, pode dificultar a entrada de empresas dos EUA no mercado brasileiro, comprometendo a competitividade.

Um recente relatório do Deutsche Bank indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostra mais competitivo para a reeleição. Essa percepção alimenta a cautela dos investidores em relação ao real. A tensão recente com o governo dos EUA pode ter reforçado a imagem de Lula, posicionando-o como um opositor direto a Donald Trump, o que poderia aumentar sua popularidade.

No mercado de commodities, o preço do café teve forte alta, impulsionado pela preocupação com possíveis tarifas nas exportações e pela pressão constante sobre os fluxos globais desse produto.

Por fim, uma pesquisa revelou que 94% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que o necessário. A complexidade da legislação tributária é apontada como a principal causa desse problema. Embora a reforma tributária tenha sido aprovada, suas medidas ainda não foram totalmente implementadas. A expectativa é que, quando em vigor, a reforma contribua para simplificar e corrigir essas distorções no sistema tributário.