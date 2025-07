Picape 4×4 se destaca entre trabalhadores do campo

O mercado de picapes médias no Brasil está em expansão, e a JAC Motors está investindo em sua presença com a nova linha 2026 da Hunter 4Work. Este modelo é voltado para frotistas, produtores rurais e profissionais que precisam de um veículo resistente, com alta capacidade de carga e um preço competitivo. A seguir, destacamos as principais características e inovações que fazem da Hunter 4Work uma escolha atrativa para quem precisa de um utilitário robusto.

### Inovações da JAC Hunter 4Work 2026

A JAC Hunter 4Work foi projetada para ser funcional, priorizando a capacidade de transporte em detrimento de itens estéticos. A picape tem uma caçamba com volume de 1.135 litros e capacidade de carga de até 1.460 kg, o que a coloca como líder no segmento de picapes médias em termos de carga. A caçamba vem com proteção de série, garantindo maior durabilidade, mesmo em condições de uso intenso.

Outro destaque é a tração integral ajustável, que permite ao motorista escolher entre três modos: 4×2, 4×4 High e 4×4 Low. Essa característica proporciona versatilidade para se adaptar a diferentes terrenos, desde estradas rurais até trilhas mais difíceis. A suspensão dianteira independente e a traseira com eixos rígidos trazem estabilidade e segurança em situações desafiadoras.

### Desempenho e Eficiência

A Hunter 4Work está equipada com um motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e 46 kgfm de torque, capaz de atender às demandas de potência necessárias para o uso profissional. A transmissão automática de oito marchas proporciona trocas suaves, adequando-se a diferentes cenários por meio de quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Lama. Isso permite que a picape acelere de 0 a 100 km/h em apenas 11,9 segundos e alcance uma velocidade máxima de 185 km/h, números que a tornam competitiva no mercado.

Além disso, o motor turbodiesel oferece uma eficiência econômica, reduzindo o consumo de combustível e permitindo longas jornadas de trabalho sem a preocupação constante de reabastecimento.

### Tecnologia e Conforto

Apesar de ser voltada para o trabalho, a Hunter 4Work não deixa a desejar em tecnologia e conforto. Seu interior conta com acabamento em preto resistente e inclui recursos como:

– Painel digital de 7 polegadas.

– Central multimídia vertical de 13 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

– Carregador de celular por indução e sistema de partida sem chave.

– Ajuste elétrico para o banco do motorista e volante multifuncional.

Essas características facilitam a vida do usuário, tanto no campo quanto na cidade. Para aumentar a confiança dos clientes, a JAC Motors oferece um programa de test-drive delivery em 100 cidades do Brasil, permitindo que os interessados experimentem a picape em suas rotas habituais.

### Segurança

A segurança é uma prioridade na JAC Hunter 4Work, que inclui um pacote completo, similar ao das outras versões. Entre os principais recursos de segurança, destacam-se:

– Seis airbags (frontais, laterais e de cortina).

– Freios a disco nas quatro rodas.

– Assistente de frenagem de emergência e assistente de faixa.

– Monitoramento da pressão dos pneus e retrovisores com rebatimento automático.

– Rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus de uso misto.

Além disso, a picape possui o selo de 5 estrelas no teste de segurança ANCAP, atestando sua robustez. A garantia de 8 anos sem limite de quilometragem para uso particular (ou 250 mil km para uso comercial) é um indicativo da confiança da marca na durabilidade do modelo.

### Uma Aposta Estratégica para 2026

Com um preço promocional de R$ 244.900 (após um bônus de R$ 10 mil), a Hunter 4Work se destaca como uma das opções mais acessíveis entre as picapes médias, competindo com marcas conhecidas como Toyota, Chevrolet e Fiat. Sua capacidade de carga, tecnologia e segurança atendem às necessidades de quem busca um veículo confiável para o trabalho.

A estratégia da JAC Motors inclui condições especiais de financiamento para produtores rurais e vendas diretas, além de uma rede de 120 oficinas credenciadas em todo o Brasil. Com esses esforços, a Hunter 4Work se posiciona como uma opção vantajosa no mercado, prometendo redefinir o padrão de custo-benefício no segmento de picapes.