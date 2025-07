O detalhe nas prateleiras que pode aumentar seus gastos

A busca por economia no supermercado muitas vezes leva os consumidores a decisões difíceis, como trocar marcas de confiança ou até mesmo abrir mão de produtos favoritos. No entanto, é possível reduzir os gastos sem ter que mudar o que você come, apenas ajustando a forma como escolhe os itens. Conhecer algumas estratégias simples pode fazer uma grande diferença no seu orçamento.

Uma das principais dicas é prestar atenção ao preço por quilo ou por litro, que é uma informação frequentemente ignorada. Embora muitos consumidores olhem apenas para o preço final do produto, esse valor pode ser enganoso. O preço por unidade de medida proporciona uma comparação mais justa entre diferentes marcas e tamanhos de embalagem. No Brasil, a lei exige que essa informação esteja disponível nas etiquetas, geralmente em letras menores. Para comparações, basta dividir o preço final pelo peso em quilos. Essa prática ajuda a evitar enganações nas promoções.

Além disso, existe um preconceito comum em relação às marcas próprias dos supermercados, que são frequentemente vistas como inferiores. Na realidade, muitos desses produtos são fabricados pelas mesmas indústrias que produzem as grandes marcas. A diferença está nos custos de marketing: marcas famosas gastam muito em publicidade, enquanto as marcas próprias repassam essa economia ao consumidor. Portanto, experimentar esses produtos, especialmente os básicos como grãos e itens de limpeza, pode trazer boas surpresas em termos de qualidade e economia.

Outro ponto importante é a organização das prateleiras. O local onde os produtos estão expostos não é aleatório; as prateleiras que estão à altura dos olhos são as mais valorizadas, onde os fabricantes pagam mais para exibir seus produtos. Por isso, as opções mais econômicas, incluindo as marcas próprias, podem estar em locais menos visíveis, como nas prateleiras superiores ou inferiores. Basta olhar para cima e para baixo durante a sua compra para encontrar boas ofertas.

Quanto às embalagens econômicas ou de "tamanho família", é importante saber que nem sempre elas representam a melhor opção de economia. Embora muitas vezes sejam mais baratas por unidade, isso não é uma regra. Realizar um cálculo do preço por unidade de medida é fundamental para garantir uma escolha mais vantajosa.

Outra prática comum que pode encarecer as compras é a escolha por produtos já processados. Queijos fatiados, legumes picados ou carnes em filé custam mais devido ao custo com o processamento. Ao optar pela versão “inteira”, você pode economizar e ainda ter a satisfação de preparar o alimento em casa.

Para ajudar na hora de fazer compras e garantir os melhores preços, é útil seguir um checklist com cinco passos:

Foque no preço por quilo/litro: Compare sempre essa unidade de medida, não apenas o preço final. Olhe para cima e para baixo: Explore prateleiras fora da sua linha de visão para encontrar melhores ofertas. Experimente a marca própria: Essas opções costumam ter bom custo-benefício sem prejuízo na qualidade. Desconfie das "embalagens econômicas": Sempre compare os preços por unidade de medida antes de comprar em maior quantidade. Prefira produtos não processados: Opte pela versão inteira dos alimentos para evitar tarifas adicionais pela conveniência.

Seguindo essas orientações, é possível fazer compras mais conscientes e equilibrar seu orçamento sem abrir mão de itens que você gosta.