Neoenergia negocia participação em parque eólico com Nexus Ligas

A Neoenergia anunciou, na quarta-feira, a venda de 6,87% do seu capital social do Complexo Eólico Chafariz, situado na Paraíba, para a Nexus Ligas, uma das principais empresas brasileiras na produção de ligas de manganês.

Essa transação faz parte de um contrato de autoprodução de energia, que permite que a Nexus Ligas participe diretamente da geração da eletricidade que consome. Esse modelo traz maior previsibilidade nos custos de energia, beneficiando a empresa na gestão financeira.

De acordo com a Neoenergia, a venda recebeu a aprovação sem restrições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em junho. O processo foi finalizado formalmente no dia 23 do mesmo mês.

Embora a operação tenha sido aprovada, a Neoenergia informou que sua conclusão ainda depende do cumprimento de alguns requisitos comuns em transações desse tipo.

O Complexo Eólico Chafariz é formado por 15 parques eólicos, com uma capacidade total instalada de 471 megawatts (MW). A usina Canoas 3, que faz parte desse complexo, fornecerá 15 MW de energia para a Nexus Ligas durante um período de 10 anos, com o fornecimento previsto para começar em janeiro de 2026. Essa quantidade de energia representa 27% da demanda atual da empresa.