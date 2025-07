Inadimplência empresarial é recorde pelo 5º mês seguido

Em maio, o Brasil registrou 7,7 milhões de empresas inadimplentes, conforme dados do Indicador de Inadimplência das Empresas. Essa cifra representa 32,8% do total de companhias ativas no país, além de ser o quinto mês consecutivo em que se atinge um novo recorde.

As empresas inadimplentes acumulam juntas R$ 182,4 bilhões em dívidas, o que é o maior valor já registrado desde que os dados começaram a ser coletados em 2016. Em média, cada Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) inadimplente possui 7,3 contas negativas, com um valor médio de R$ 3.255,40 por conta.

Desafios nas Renegociações

De acordo com especialistas, o atual cenário econômico é difícil para as empresas endividadas. A restrição no mercado de crédito afeta tanto a capacidade de investimento quanto as renegociações de dívidas. Essa situação tem deixado os credores mais cautelosos, o que limita as opções de negociação e aumenta os riscos de a inadimplência se tornar permanente.

Pressão da Inflação e Juros

A situação pode se agravar. O aumento dos custos devido a tarifas de importação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e eventuais retaliações podem elevar a inflação no país. Com os juros em 15%, ainda há a preocupação de que o Banco Central demore a reduzir a taxa Selic, o que pode prejudicar ainda mais a recuperação das empresas. O potencial aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre crédito também gera preocupação, especialmente entre micro e pequenas empresas, que enfrentam maiores dificuldades para obter financiamentos.

Predomínio das Micro e Pequenas Empresas

Das 7,7 milhões de empresas com dívidas, 7,3 milhões são micro e pequenas empresas, que somam R$ 164,1 bilhões em dívidas e 51,7 milhões de contas negativadas. Em comparação, empresas médias e grandes representam cerca de 55 mil dos casos de inadimplência.

Setores e Estados Mais Atingidos

O setor de Serviços é o mais impactado, com 53,7% das empresas inadimplentes. O Comércio vem em segundo lugar, com 34,1%, seguido pela Indústria, que representa 8%. Entre as categorias de dívidas, os segmentos de serviços e bancos/cartões de crédito são os mais afetados.

Geograficamente, o Distrito Federal tem a maior proporção de empresas inadimplentes, com 42,4%, seguido pelo Pará (40,4%) e Alagoas (39,9%). Em números absolutos, os estados com mais empresas inadimplentes são São Paulo, com 2,6 milhões de CNPJs, Minas Gerais (701 mil) e Rio de Janeiro (695 mil).

Esses dados evidenciam os desafios enfrentados pelas empresas no Brasil, especialmente em um contexto de crédito restrito e pressões inflacionárias.