EUA iniciam investigação comercial sobre o Brasil

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, registrou sua sétima queda consecutiva nesta terça-feira, 14 de outubro. O índice fechou com uma leve desvalorização de 0,04%, alcançando 135.250 pontos. Essa sequência negativa é reflexo da cautela dos investidores, especialmente com a audiência que ocorreu entre o governo e o Congresso sobre a possibilidade de elevar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mediada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, os investidores estão acompanhando com atenção uma nova investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, que pode impactar ainda mais o mercado. Na noite de segunda-feira, o ex-presidente Donald Trump anunciou a abertura de uma investigação sobre práticas comerciais consideradas "injustas" por parte do Brasil. De acordo com o Escritório do Representante Comercial dos EUA, a investigação se baseia na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite ações contra práticas comerciais prejudiciais.

O USTR (United States Trade Representative) alegou que, ao longo de décadas, o Brasil tem adotado práticas que restringem o acesso de exportadores americanos ao mercado brasileiro, embora não tenha apresentado provas concretas para apoiar essas alegações. A medida ocorre após a recente imposição de tarifas de 50% sobre exportações brasileiras. As áreas de investigação incluem comércio digital, serviços de pagamento eletrônico e práticas de combate à corrupção.

Em resposta a essa situação, o governo brasileiro busca alternativas para negociar essas tarifas, visando evitar prejuízos ao comércio exterior. Durante reuniões com o vice-presidente Geraldo Alckmin, representantes da indústria e do agronegócio pediram adiamentos e espaços para negociações antes de definirem contramedidas, com expectativa de resolução até o final de julho.

Enquanto isso, novas pesquisas de popularidade indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um aumento em sua aprovação, que passou de 40% para 43%, reduzindo a diferença entre aprovação e desaprovação de 17 para 10 pontos percentuais. Atualmente, 53% das pessoas desaprovam sua gestão.

Manchetes do dia incluem:

Governo brasileiro quer reabrir diálogo sobre tarifas e pode solicitar mais tempo.

Receita Federal planeja fiscalizar atividades relacionadas a apostas e imóveis, além de analisar prejuízos fiscais.

Pedro Alvim, da Genial/Quaest, reporta aumento na popularidade de Lula após as tarifas de Trump.

EUA mencionam preocupações com o sistema de pagamentos Pix e o combate à pirataria como parte da investigação.

Lula deve vetar proposta que aumenta o número de deputados na Câmara, com prazo que se encerra hoje.

Análise do Mercado Global:

As bolsas de valores europeias apresentaram comportamentos variados nesta manhã, com algumas em queda e outras em alta, após a divulgação de dados sobre a balança comercial. O índice Stoxx 600 e o CAC 40, de Paris, mostraram desvalorização, enquanto outros índices operaram com alta modesta.

Na Ásia, a maioria dos mercados fechou em baixa, mas sem grandes movimentos, exceto pela bolsa de Taiwan, que subiu 0,91%. Em Nova York, os índices futuros mostraram comportamento misto, com o Dow Jones futuro sendo o único em alta, refletindo reações aos dados de inflação que foram divulgados recentemente.

Commodities:

Os preços do petróleo registraram queda devido a preocupações sobre o consumo na China. O petróleo Brent, para setembro, caiu 0,32%, enquanto o WTI, para agosto, caiu 0,39%. Por outro lado, o minério de ferro teve alta em Dalian, na China, e seus contratos futuros subiram levemente.

Cenário Nacional:

No âmbito nacional, a discussão em torno das tarifas e do IOF segue como foco entre os investidores e analistas, e o ambiente político e fiscal continua a ser monitorado bem de perto.

Destaques do Mercado Corporativo: