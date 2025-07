Criança de 3 anos morre após ser picada por escorpião no Paraná

Tragédia em Londrina: Criança de três anos morre após picada de escorpião

Uma criança de apenas três anos, identificada como Bernardo Gomes de Oliveira, faleceu após ser picada por um escorpião em Londrina, no Paraná, na tarde desta segunda-feira (14). A criança morava em Cambará, uma cidade próxima à região norte do estado.

Após a picada, Bernardo apresentou febre alta e foi levado ao pronto-socorro de Cambará. Devido à gravidade de sua condição, ele foi transferido para um hospital em Jacarezinho. Posteriormente, uma equipe do Samu Aeromédico o levou para um hospital em Londrina, onde ele começou a demonstrar sinais de melhora. No entanto, o quadro clínico do menino se deteriorou rapidamente.

De acordo com informações do secretário de Saúde de Cambará, Ronaldo Guardiano, a cidade não possuía o antídoto para picadas de escorpião. Ele declarou que a Secretaria Municipal de Saúde havia solicitado o envio do antídoto em um ofício datado de 26 de junho. A falta do medicamento foi um fator crítico na situação de Bernardo.

A espécie de escorpião que picou a criança ainda não foi identificada. A prefeitura de Cambará planeja emitir uma nota informando mais detalhes sobre o incidente.

Despedida comovente

Na tarde desta terça-feira (15), o corpo de Bernardo foi sepultado no Cemitério Municipal de Cambará. Nas redes sociais, a mãe da criança expressou sua dor e desespero. “Meu filho, tô sem acreditar. Não queria ver isso. Tô arrebentada, minha vida foi junto com você hoje”, lamentou.

O caso deu origem a uma onda de comoção entre os moradores de Cambará, que lembraram de Bernardo como uma criança esperta e cheia de vida. Uma moradora comentou: “Vi esse bebê essa semana, ele passou no pronto-socorro. Meus sentimentos aos pais e toda a família.”

Esta tragédia traz à tona a importância de se ter recursos adequados para o tratamento de picadas de animais peçonhentos, especialmente em regiões onde esses incidentes podem ocorrer.