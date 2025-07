SUV elétrico mais tecnológico do ano chega ao Brasil

Zeekr 7X promete impactar o mercado de SUVs elétricos no Brasil em 2025

Em 2025, o Brasil receberá o Zeekr 7X, um SUV de médio porte da fabricante chinesa Geely. Este modelo é esperado para redefinir o segmento de SUVs elétricos, oferecendo uma combinação atrativa de desempenho, tecnologia e design moderno. Com características que o tornam concorrente direto de modelos estabelecidos, como o Tesla Model Y, o Zeekr 7X promete se destacar.

O SUV será equipado com tração integral e entregará uma potência impressionante de 645 cavalos. Essa motorização permitirá que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Além disso, o Zeekr 7X terá uma autonomia superior a 500 km, indicada para o uso em áreas urbanas.

Design e Conforto

O design do Zeekr 7X segue a filosofia chamada “Hidden Energy”, que combina linhas elegantes e proporções robustas. O veículo mede 4.825 mm de comprimento e tem um entre-eixos de 2.925 mm, proporcionando um interior espaçoso para até cinco pessoas. Na parte da frente, a barra de LED denominada Zeekr Stargate se destaca, permitindo animações e mensagens personalizadas, que criam um visual exclusivo. Na traseira, as lanternas em LED contínuas reforçam o estilo contemporâneo do automóvel.

O interior é luxuoso, com acabamentos em couro Napa e assentos que oferecem uma variedade de ajustes elétricos, além de aquecimento, ventilação e modos de massagem para maior conforto. Com um porta-malas de 765 litros, expansível para 1.978 litros ao rebater os bancos, o Zeekr 7X se destaca também pela praticidade, facilitando o acesso com suas portas traseiras que abrem até 90 graus.

Inovações Tecnológicas

O Zeekr 7X traz uma série de inovações tecnológicas que visam melhorar a experiência dos ocupantes. Uma tela central flutuante de 16 polegadas controla várias funções do veículo, enquanto um painel digital de 13,5 polegadas e um head-up display de realidade aumentada de 36 polegadas oferecem informações claras e integradas. Outras inovações incluem:

Telas OLED de 2.5K para entretenimento dos passageiros traseiros.

O sistema Magic Carpet, que ajusta a suspensão a ar automaticamente de acordo com a condição da estrada.

Um console multimídia traseiro que permite maior controle do ambiente interno.

Um pacote de tecnologias assistivas chamado Haohan 2.0, que inclui recursos como frenagem autônoma e condução semi-autônoma.

Motorização e Autonomia

A motorização elétrica do Zeekr 7X entrega desempenho excepcional. A versão com tração integral conta com dois motores elétricos, que juntos produzem 645 cv e torque de 710 Nm. Essa configuração permite que o SUV acelere de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Sua bateria de 100 kWh proporciona uma autonomia de até 780 km, com um tempo de recarga rápida que permite passar de 10% a 80% de carga em cerca de 13 minutos.

Existirá também uma opção com tração traseira, que terá uma bateria menor de 75 kWh, oferecendo 416 cv e uma autonomia de 605 km. A arquitetura elétrica de 800V facilita recargas rápidas, ideal para longas viagens.

Preço Esperado

Ainda não foram divulgados os preços oficiais do Zeekr 7X no Brasil, mas estima-se que ele se posicione entre o Zeekr X, que parte de R$ 338 mil, e o Zeekr 001, que começa acima de R$ 495 mil. Considerando o preço de mercado internacional, espera-se que os valores fiquem entre R$ 400.000 e R$ 480.000, dependendo da variante escolhida.

Perspectivas para 2025

O Zeekr 7X oferece uma combinação de design elegante, desempenho impressionante e tecnologias avançadas, posicionando-se como uma opção forte no mercado de SUVs elétricos premium. Com recursos como o sistema Haohan 2.0 e a conectividade pelo aplicativo Zeekr Companion, o modelo busca atender a um público que valoriza inovação e conforto. Sua autonomia generosa e a possibilidade de recarga rápida são pontos positivos em um país que está desenvolvendo sua infraestrutura de recarga para veículos elétricos.

A chegada do Zeekr 7X ao Brasil reforça a intenção da Geely de se estabelecer no mercado nacional. Os interessados deverão ficar atentos aos anúncios sobre preços e datas de lançamento para não perder a oportunidade de conhecer essa nova opção no crescente mercado de veículos elétricos em 2025.