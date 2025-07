Receba seu dinheiro em casa com a versão digital do INSS

O acesso às datas de pagamento do INSS é uma preocupação importante para os beneficiários em 2025. Para descobrir o dia exato em que receberão seus valores, é necessário prestar atenção ao penúltimo número do benefício, ignorando o dígito final que vem depois do traço. Este número é essencial para verificar o cronograma oficial do Instituto Nacional do Seguro Social.

Os beneficiários têm várias formas de conseguir essas informações. Uma das maneiras mais práticas é utilizar o site ou o aplicativo "Meu INSS", que podem ser acessados com o CPF e a senha cadastrada na plataforma Gov.br. Esses recursos permitem que os cidadãos acompanhem os pagamentos mensais e tenham acesso a diversos serviços relacionados aos seus benefícios.

Como consultar a data do pagamento?

Ao observar o número do benefício, o segurado deve se concentrar no penúltimo dígito. Esse número indica o dia em que o pagamento será feito. Com essa informação, é possível consultar a tabela oficial de pagamentos do INSS e saber exatamente quando o valor ficará disponível na conta.

Além de informações sobre datas de pagamento, o "Meu INSS" oferece funcionalidades adicionais. Os usuários podem visualizar comprovantes de pagamento, atualizar dados cadastrais, fazer requerimentos e esclarecer dúvidas por meio de uma ferramenta de busca integrada. Essa plataforma foi projetada para facilitar o acesso à informação, adaptando-se a diferentes perfis de usuários.

Canais de suporte para dúvidas

Caso surjam dúvidas, o INSS oferece atendimento por vários canais. A Central 135 conta com um serviço automatizado disponível todos os dias, além de incluir uma equipe de atendimento humano durante o horário comercial. Esse recurso é bastante utilizado por quem prefere resolver suas questões por telefone, recebendo orientações completas sobre procedimentos e prazos.

Os canais digitais, como o portal "Meu INSS", são uma excelente alternativa, reunindo diversos serviços em um único ambiente virtual. Essa abordagem é pensada para facilitar a navegação e evitar que os beneficiários precisem se deslocar até agências físicas.

Cronograma de pagamentos de 2025

Para os benefícios de até um salário mínimo, o calendário de pagamentos é organizado de acordo com o final do número do benefício:

Final 1: 25 de julho

25 de julho Final 2: 28 de julho

28 de julho Final 3: 29 de julho

29 de julho Final 4: 30 de julho

30 de julho Final 5: 31 de julho

31 de julho Final 6: 1º de agosto

1º de agosto Final 7: 4 de agosto

4 de agosto Final 8: 5 de agosto

5 de agosto Final 9: 6 de agosto

6 de agosto Final 0: 7 de agosto

No caso de benefícios que superam um salário mínimo, as datas de pagamento são agrupadas de maneira diferente:

Finais 1 e 6: 1º de agosto

1º de agosto Finais 2 e 7: 4 de agosto

4 de agosto Finais 3 e 8: 5 de agosto

5 de agosto Finais 4 e 9: 6 de agosto

6 de agosto Finais 5 e 0: 7 de agosto

É recomendável que os beneficiários consultem o calendário completo, pois o cronograma pode sofrer alterações. Acompanhando frequentemente o "Meu INSS" ou utilizando a Central 135, é possível manter-se informado sobre qualquer mudança.

Outros serviços disponíveis no Meu INSS

Além de consultar datas de pagamento, a plataforma "Meu INSS" disponibiliza uma série de outros serviços, como:

Consultar extratos de pagamentos e histórico de créditos. Emitir comprovantes de rendimento, úteis para declaração de imposto de renda. Verificar e atualizar informações cadastrais, como endereço e dados bancários. Solicitar aposentadorias, pensões e outros benefícios diretamente pelo sistema. Acompanhar o andamento de processos em tempo real, sem a necessidade de ir a um posto físico.

Essas funcionalidades refletem os avanços na digitalização dos serviços públicos em 2025. Agilidade, praticidade e segurança ajudam os cidadãos a resolverem questões relacionadas ao INSS sem sair de casa.

É importante manter-se atento ao número do benefício e ao calendário oficial para evitar surpresas no recebimento. Utilizando os canais digitais e telefônicos, é possível uma melhor programação e acompanhamento de todas as etapas do processo, desde o agendamento até o pagamento.