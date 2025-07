Nasdaq atinge recorde impulsionado por Nvidia e AMD

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em direções distintas nesta segunda-feira, dia 15, com reações dos investidores às declarações do governo sobre tarifas comerciais e ao começo da temporada de balanços das empresas. O índice Nasdaq foi o único a registrar alta, o que permitiu que alcançasse uma nova máxima histórica.

O foco das negociações voltou-se para as falas do secretário do Tesouro, Scott Bessent. Ele afirmou que o governo americano não tem pressa para fechar acordos comerciais e que não se sentirá pressionado a cumprir prazos do mercado. Bessent ressaltou que, se outros países não oferecerem condições favoráveis, as tarifas comerciais poderão ser retomadas. Esse discurso protecionista levantou preocupações sobre como isso pode afetar o comércio global.

Na mesma data, foi divulgada a inflação de junho nos EUA, conforme medido pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI). Os dados mostraram que as tarifas comerciais tiveram impacto limitado sobre a inflação, aliviando algumas tensões no mercado.

De acordo com uma análise feita por especialistas, a estabilidade no mercado de títulos do Tesouro americano (os Treasuries) tem contribuído para os ganhos das bolsas de valores nos últimos meses. No entanto, há a previsão de que uma possível alta da inflação se torne um risco significativo para o mercado acionário em 2025.

No desempenho dos índices:

– O Dow Jones caiu 0,98%, atingindo 44.023,29 pontos.

– O S&P 500 teve uma queda de 0,40%, fechando em 6.243,73 pontos.

– O Nasdaq registrou um pequeno aumento de 0,18%, com 20.677,80 pontos.

No setor corporativo, as ações da Nvidia subiram 4,04%, e as da AMD avançaram 6,41%. Essa valorização ocorreu após informações de que ambas as empresas poderão retomar as vendas de chips para a China, ajudando a compensar as perdas observadas em outros setores.

A nova temporada de divulgação de resultados trouxe uma forte volatilidade ao mercado. As ações da BlackRock recuaram 5,88%, apesar de seus resultados estarem dentro das expectativas. O Wells Fargo caiu 5,48%, em decorrência de frustrações em relação à receita de juros.

O JPMorgan apresentou uma queda de 0,74%, após o CEO, Jamie Dimon, alertar sobre possíveis riscos futuros. Em contraste, o Citigroup teve um crescimento de 3,73%, superando as previsões de lucro dos analistas.

No setor de aviação, a Boeing viu suas ações caírem 0,22%, mesmo com o anúncio de que a Indonésia confirmou a compra de 50 aeronaves da fabricante, incluindo várias do modelo 777. Além disso, a agência reguladora de aviação da Índia determinou inspeções em aviões da Boeing após um recente acidente.

Por fim, as ações da MP Materials dispararam 20,02% depois que a Apple anunciou um compromisso de compra de US$ 500 milhões de ímãs de terras raras da empresa localizada em Fort Worth, Texas. As ações da Apple também subiram 0,23%.