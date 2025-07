Luan Santana provoca com calcinha durante show inusitado

Durante um show realizado no último fim de semana, o cantor Luan Santana, natural de Campo Grande, protagonizou um episódio inusitado que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Enquanto se apresentava, ele mordeu uma calcinha que foi jogada por uma fã, acreditando que a peça íntima fosse algo comestível.

O momento, capturado em vídeo, gerou uma série de reações online. A fã, que lançou a calcinha ao palco, demonstrou bom humor ao compartilhar sua experiência: “E eu que joguei uma calcinha para o meu ídolo e ele comeu achando que era comestível?”. O vídeo rapidamente viralizou, acumulando milhares de visualizações e gerando uma onda de memes.

Entretanto, nem todos se divertiram com a situação. Algumas pessoas expressaram preocupações sobre o respeito que deve ser mantido por Luan, principalmente agora que ele é pai de uma menina de 7 meses com sua esposa, Jade Magalhães. Comentários nas redes sociais refletiram esse sentimento: “Agora que é pai de família, isso devia ser evitado”, comentou uma seguidora. Apesar das críticas, muitos internautas ainda acharam a situação engraçada.

A tradição de fãs jogarem calcinhas no palco durante os shows de Luan Santana não é nova e faz parte da carreira do cantor, que já dura 18 anos. O episódio recente, no entanto, reacendeu a discussão sobre essa prática. Uma fã até fez uma brincadeira: “Melhor começar a jogar fralda”, sugerindo que o cantor, como pai, deveria receber algo relacionado à sua nova realidade familiar.

Até o momento, Luan Santana não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, mas ele já é lembrado por muitos como um dos momentos mais curiosos da música sertaneja. Apesar das repercussões, a energia do show e a interação com os fãs continuam a ser marcas registradas de suas apresentações.