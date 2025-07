Cidade pequena se destaca como modelo em turismo sustentável

Bonito: Um Destino de Ecoturismo no Mato Grosso do Sul

Bonito, localizada na Serra da Bodoquena, é conhecida como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. A cidade, que conta com pouco mais de 23 mil habitantes, combina conservação ambiental e turismo sustentável, atraindo visitantes em busca de experiências únicas na natureza. Cercada por rios de águas cristalinas, grutas e cachoeiras, Bonito é um modelo de turismo consciente, ajudando a preservar seus recursos naturais e garantindo um ambiente agradável para moradores e turistas.

Características de um Destino Sustentável

A sustentabilidade é fundamental em Bonito, sendo aplicada em diversas áreas do turismo. O acesso a atrações turísticas, como a famosa Gruta do Lago Azul, é controlado para minimizar o impacto ambiental. Medidas, como a proibição de plásticos descartáveis e campanhas de coleta seletiva, promovem a conscientização ambiental entre visitantes e moradores.

Os projetos de reflorestamento e o monitoramento da fauna e flora são exemplos do compromisso de Bonito com a conservação. Um local que merece destaque é o Recanto Ecológico Rio da Prata, onde atividades turísticas se aliam à revitalização ambiental. A cidade também recebeu prêmios e selos internacionais reconhecendo sua responsabilidade socioambiental.

Atrações e Atividades para Amantes da Natureza

Bonito oferece uma ampla variedade de passeios ecológicos, sendo ideal para diferentes perfis de viajantes. Os principais pontos turísticos da cidade incluem:

Gruta do Lago Azul: Conhecida por seu lago de tom azul intenso, a gruta é acessível por uma trilha organizada.

Rio da Prata: Uma experiência de flutuação de mais de dois quilômetros em águas transparentes e ricas em vida aquática.

Buraco das Araras: Uma formação geológica que serve como habitat para várias espécies de aves, incluindo araras-vermelhas.

Aquário Natural: Um percurso subaquático no Rio Baía Bonita que encanta os visitantes.

Lagoa Misteriosa: Um lugar perfeito para mergulho em uma caverna submersa e de grande profundidade.

Cachoeira Boca da Onça: É a maior cachoeira do estado e oferece trilhas e a opção de rapel.

Todas essas experiências são cuidadosamente monitoradas por guias especializados, garantindo um turismo seguro e ordenado. Além das belezas naturais, eventos culturais e a culinária pantaneira enriquecem a experiência dos visitantes.

Vida em Bonito

Morar em Bonito significa viver em um ambiente tranquilo, onde a natureza está sempre presente. A infraestrutura da cidade é simples, mas adequada, com serviços como energia elétrica, saneamento e postos de saúde. Para atendimentos médicos mais complexos, é comum a necessidade de ir até Campo Grande, a capital do estado.

As escolas locais oferecem educação básica e tentam integrar a sustentabilidade em seus currículos. Para ensino superior, os moradores costumam se deslocar para cidades vizinhas ou a capital. O transporte dentro da cidade é feito principalmente por vans e táxis.

Desafios do Turismo Sustentável

A economia de Bonito é predominantemente focada no ecoturismo, com muitas opções de hospedagem e restaurantes. Embora a cidade tenha outras atividades como pecuária e agricultura, a dependência do turismo pode causar flutuações econômicas, principalmente em alta temporada.

Outro desafio para Bonito é o avanço da agricultura, como o cultivo de soja, que pode ameaçar os recursos naturais. Assim, a cidade trabalha para equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental.

Dicas para Visitar Bonito

Bonito é ideal para quem busca natureza, aventura e tranquilidade. Os meses de maio a agosto são os melhores para visitar, pois o clima seco favorece a transparência das águas e as atividades ao ar livre.

Algumas dicas para aproveitar a visita incluem:

Planejar os passeios com antecedência e escolher empresas e guias autorizados. Estar preparado para deslocamentos entre as atrações naturais. Experimentar a culinária local, incluindo pratos típicos do Pantanal. Participar de festas locais e projetos educacionais, como as visitas ao Projeto Jiboia.

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um destino que promove a harmonia entre o turismo e a preservação ambiental, proporcionando experiências inesquecíveis para quem busca contato com a natureza e sustentabilidade.