Chaves retorna ao SBT e estreia na Globoplay

Nos próximos dias, os fãs de clássicos da televisão poderão relembrar momentos marcantes com o retorno de “Chaves” na programação do SBT, a partir de segunda-feira, dia 21 de julho. O famoso seriado mexicano será exibido em um novo espaço na grade, logo antes do telejornal “Tá na Hora”, apresentado por Dani Brandi. Essa mudança ocorre após o fim da exibição do dorama “Meu Amor das Estrelas”, que ocupava o horário.

A decisão de incluir “Chaves” na programação é parte de uma estratégia para enfrentar a queda de audiência nas tardes do canal. O humorístico vai servir como uma solução temporária para aumentar os índices de audiência, de acordo com informações reveladas por fontes ligadas ao SBT. Embora a grade tenha passado por alterações, a audiência tem se mantido em níveis baixos, frequentemente entre 4 e 5 pontos.

O responsável por essa movimentação no SBT é Rinaldi Faria, Superintendente de Criação e Produção de Conteúdo. Ele já havia promovido ações que geraram bons resultados nas redes sociais, como o retorno da “Banheira do Gugu” e o programa de entrevistas “No Alvo”. Apesar dessas iniciativas, o canal tem enfrentado dificuldades, especialmente após a saída de programas como “Power Couple Brasil”.

Além do retorno à televisão, “Chaves” e “Chapolin” também farão sua estreia no Globoplay e voltarão ao canal Multishow. A partir da mesma data, 21 de julho, serão disponibilizados 176 episódios das duas séries no Globoplay, com opções de dublagem e áudio original em espanhol, acompanhado de legendas em português.

No Multishow, os dois clássicos retornarão à grade a partir de 4 de agosto, com exibições de segunda a sexta-feira às 10h30. O canal foi o responsável pela retomada dos direitos de transmissão das séries no Brasil em 2018, se consolidando como a nova casa oficial de “Chaves” e “Chapolin”.

Essa revitalização das séries promete agradar tanto os antigos fãs quanto novos espectadores, garantindo assim uma conexão com a nostalgia e mantendo o humor singular que conquistou gerações.