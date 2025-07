Bitcoin atinge US$ 123 mil; futuro da criptomoeda em análise

O valor do bitcoin atingiu a marca histórica de US$ 123 mil nesta semana, um feito que destaca a evolução da criptomoeda como um ativo relevante para investidores institucionais.

Em 2023, a situação começou a mudar quando a BlackRock, a maior gestora de fundos do mundo, decidiu criar um ETF (Exchange-Traded Fund) de bitcoin nos Estados Unidos. Esse movimento gerou expectativa no mercado, mas as aprovações oficiais, que ocorreram em janeiro de 2024 pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), foram um ponto crucial. Essa aprovação levou a um aumento de 55% no valor do bitcoin no primeiro trimestre de 2024, fazendo com que a criptomoeda voltasse a atingir os níveis recordes de 2022, quando alcançou US$ 64 mil.

No entanto, um evento conhecido como “halving”, que reduz pela metade a quantidade de novos bitcoins gerados, provocou uma estagnação no mercado até meados de outubro, onde o preço do bitcoin ficou praticamente estável.

A situação mudou com a eleição de Donald Trump, que adotou um discurso favorável às criptomoedas e prometeu investir parte das reservas do país em bitcoin. Esse anúncio fez com que o valor da criptomoeda subisse 55%, alcançando US$ 103 mil. Contudo, à medida que Trump diminuiu suas declarações sobre criptomoedas, essa euforia foi se dissipando, e o bitcoin voltou a se estabilizar.

Sarah Uska, analista de criptoativos, observou que fatores como tarifas comerciais e conflitos internacionais impactaram o bitcoin, mas a moeda se recuperou rapidamente. Ela destaca que o aumento na aceitação institucional da criptomoeda garante uma certa estabilidade, mesmo em períodos de aversão ao risco.

Como reflexo desse crescimento, no dia 10, o ETF de bitcoin da BlackRock se tornou o mais rápido da sua categoria a ultrapassar US$ 80 bilhões em ativos sob gestão. Este marco gerou uma expectativa positiva para a “Crypto Week” nos EUA, que incluirá debates sobre regulamentação e novas legislações para criptomoedas. O “Genius Act”, que pretende regulamentar stablecoins, e o “Clarity Act”, que visa classificar o bitcoin como “ouro digital”, são alguns dos projetos que animam o mercado.

As análises gráficas também são promissoras, com o analista Bo Williams mencionando que o gráfico do bitcoin apresenta um panorama otimista. Ele projeta que há uma chance de 60% de a criptomoeda alcançar valores entre US$ 160 mil e US$ 180 mil nos próximos 90 dias. Em um cenário mais favorável, o bitcoin poderia até atingir US$ 250 mil, caso a movimentação no mercado aumente.

Além disso, correções de preço perto de US$ 90 mil são vistas como uma oportunidade para os investidores adquirirem a moeda, com a expectativa de que ela retome a alta rapidamente após essas quedas.