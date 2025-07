Adolescente incendeia apartamento e mata irmã de 11 meses

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida na última segunda-feira, dia 14, após provocar um incêndio em um apartamento em Guarujá, São Paulo. Dentro do imóvel estavam seus dois irmãos: uma bebê de 11 meses, que infelizmente morreu devido à inalação de fumaça, e um menino de 2 anos, que permanece internado em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi chamado no período da tarde para conter as chamas. Ao chegarem ao local, encontraram vizinhos tentando resgatar as crianças do prédio em meio à fumaça. Além dos irmãos, um homem que tentou ajudar também ficou ferido, apresentando queimaduras em um dos braços, mas não sofreu inalação de fumaça.

Durante a investigação, a adolescente confessou aos policiais que havia planejado o ato. Ela relatou que estava sobrecarregada com a responsabilidade de cuidar dos irmãos e, por isso, decidiu colocar fogo no apartamento. Segundo seu depoimento, a jovem fez isso após colocar os irmãos para dormir e abrir o registro do gás. Em seguida, ela ateou fogo em um carpete e deixou o local, trancando as portas. A adolescente também admitiu ter pesquisado quanto tempo um botijão de gás levaria para explodir antes de cometer o crime.

O incidente foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre a localização ou o estado dos pais da família. A situação destaca as complexidades que envolvem a dinâmica familiar e as dificuldades enfrentadas por crianças e adolescentes em contextos críticos.