SBT define data do episódio final de A Caverna Encantada

O SBT anunciou a estreia da quarta e última temporada da novela “A Caverna Encantada”, que será intitulada “Verão”. Essa nova fase começará a ser exibida no dia 12 de agosto, com o capítulo 269 da trama. A confirmação foi feita por meio de uma publicação em um blog especializado.

A novela, destinada ao público infantojuvenil, teve sua primeira exibição em julho de 2024 e passou por três temporadas anteriores, que abordaram as temáticas de Outono, Inverno e Primavera. A despedida da atração está marcada para o dia 5 de setembro, quando será exibido o último capítulo.

A nova temporada promete trazer momentos emocionantes, com tensões e revelações que devem agradar os fãs da novela. No entanto, o SBT ainda não anunciou qual programa ocupará o horário deixado pela novela após seu término.

Apesar das expectativas em relação à estrutura em temporadas, “A Caverna Encantada” não alcançou os resultados de audiência esperados. Desde o final de maio, os episódios não inéditos passaram a ser exibidos no período vespertino, numa tentativa de melhorar os índices de audiência. Os dados mais recentes mostram que a novela tem obtido uma média de 3 pontos em São Paulo e 4 pontos no Rio de Janeiro, números considerados modestos para os padrões do canal.