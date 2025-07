Rondonistas da UEPG realizam ações de cidadania no Paraná e Amazonas

Estudantes e professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) estão participando em julho de duas operações simultâneas do Projeto Rondon. O projeto visa promover a cidadania em comunidades que enfrentam vulnerabilidade social. A terceira edição da Operação Rondon Paraná começou em 10 de julho na cidade de Bandeirantes, onde alunos e docentes de diversas universidades do estado se mobilizaram para atender comunidades do Norte Pioneiro.

Simultaneamente, um grupo de estudantes da UEPG se deslocou ao Amazonas para participar da Operação Rondon a nível nacional, coordenada pelo Ministério da Defesa, que reúne universidades de todo o Brasil. No total, a UEPG enviou 28 estudantes e 7 professores de diferentes cursos, ligados ao Núcleo Extensionista Rondon (NER), para essas missões.

### Cerimônia de Abertura

No dia 10 de julho, os estudantes da UEPG participaram de uma cerimônia de abertura da Operação Rondon Paraná. Durante o evento, o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, falou sobre a importância do papel dos rondonistas. Ele incentivou os participantes a compartilharem sua experiência universitária e a estarem abertos ao aprendizado.

O reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto, também destacou a relevância desse tipo de ação para a universidade e a sociedade. “A UEPG, como uma universidade extensionista, se compromete a transformar o conhecimento que gera em qualidade de vida para a população,” afirmou durante cerimônia.

Após a abertura, os estudantes se dividiram em dois grupos: os do Conjunto A foram para Nova Santa Bárbara e os do Conjunto B para Congonhinhas. Cada grupo está focado em ações específicas, como promoção da cultura, direitos humanos, saúde, meio ambiente e geração de renda.

### Coordenação e Expectativas

As atividades da UEPG estão sendo coordenadas pelos professores Mário Cezar Lopes e Aline Schar. Lopes ressaltou a importância de compreender a cultura local durante o trabalho nas comunidades. Ele comentou que cada rondonista retorna com histórias e aprendizados significativos.

A estudante de Letras, Maiara Rodrigues Pereira, está participando de sua primeira expedição. Ela expressou sua empolgação com a oportunidade de ver o impacto do seu trabalho na comunidade.

### Operação Amazônia

Enquanto as atividades no Paraná começaram, outra equipe estava em Manaus para a abertura da Operação Amazônia, no dia 11 de julho. Um grupo de cinco estudantes, sob a supervisão dos professores Marilisa Rócio Oliveira e Arthur Amador, vai realizar atividades em comunidades do município de Santa Isabel do Rio Negro, após treinamento com as Forças Armadas.

Marilisa destacou que cada operação oferece novos desafios e experiências. Ela e Arthur estão ansiosos para a interação entre os rondonistas e a comunidade local. O estudante de Jornalismo João Victor Lemos expressou sua expectativa em conhecer uma cultura diferente e viver uma experiência única.

Os participantes da Operação Rondon retornam a Ponta Grossa no dia 23 de julho.