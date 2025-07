Mudanças no IPVA 2025 geram comemoração entre motoristas

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é calculado com base em fatores como a idade do veículo e o seu valor de mercado, que é geralmente estipulado pela tabela Fipe. À medida que um carro envelhece, seu valor tende a diminuir, reduzindo assim o valor do imposto a ser pago. Para aliviar a carga financeira dos proprietários, muitos estados oferecem isenções ou descontos para veículos mais antigos. Por exemplo, enquanto em algumas localidades a isenção é aplicada para carros com até 10 anos, outras exigem que eles tenham pelo menos 30 anos.

Além dos veículos antigos, carros de coleção que possuem a placa preta podem ter benefícios especiais, mesmo que não atinjam a idade mínima usual. Por isso, é importante que os proprietários verifiquem as regras específicas de seu estado para não perderem essas oportunidades.

### Quais estados oferecem isenção de IPVA em 2025?

As normas de isenção de IPVA variam consideravelmente de um estado para outro. Em Goiás, por exemplo, os carros com até 10 anos de fabricação podem ser isentos do imposto. Já em Pernambuco, a isenção acontece de forma progressiva conforme o carro envelhece. Estados como Rio de Janeiro, Amazonas e Bahia também oferecem isenção para veículos com mais de 15 anos. Por outro lado, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Acre, a isenção só se aplica após 20 anos, enquanto em Santa Catarina o prazo é de 30 anos.

Alguns estados, como Alagoas, consideram a data de fabricação como critério para isenção, liberando carros produzidos até um determinado ano. No Norte do Brasil, estados como Roraima, Amapá e Rio Grande do Norte possuem regras variadas. Consultar o site da Secretaria da Fazenda do estado é a melhor maneira de esclarecer quais são as normas vigentes.

### Como solicitar a isenção do IPVA para veículos antigos?

Em muitos estados, a isenção do IPVA é aplicada automaticamente quando o veículo atinge a idade mínima exigida. Contudo, em algumas regiões, é necessário que o proprietário faça um pedido formal junto à Secretaria da Fazenda. Para isso, é recomendado seguir os seguintes passos:

1. Verifique se o veículo atende aos requisitos de idade estipulados pela legislação local.

2. Visite o portal da Secretaria da Fazenda ou busque atendimento presencial.

3. Prepare os documentos necessários, como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e comprovantes de endereço.

4. Preencha o requerimento de acordo com as orientações do órgão.

Regularmente verificar essas informações é importante, pois muitos proprietários acabam pagando o IPVA desnecessariamente por não conhecerem as regras atuais.

### Quais outros casos garantem isenção do IPVA?

Além da idade do veículo, outras situações podem resultar em isenção do IPVA. Por exemplo, pessoas com deficiência (PcD), motoristas de táxis, proprietários de veículos escolares regulamentados e carros adaptados para inclusão social podem ter direito a essa isenção em vários estados. Veículos usados por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também podem ser elegíveis, desde que acompanhados de documentos adequados.

Alguns exemplos comuns de isenção incluem:

– Veículos para pessoas com deficiência (PcD)

– Transporte escolar regulamentado

– Carros de coleção com placa preta

– Pagamento à vista com possíveis descontos

### Por que acompanhar o calendário do IPVA é essencial?

Acompanhar o calendário de vencimento do IPVA é crucial para evitar multas e restrições. Cada estado tem prazos específicos, geralmente baseados no número final da placa do veículo. Por exemplo, um carro com placa terminada em 1 pode ter vencimento em janeiro, enquanto outro com final 5 pode ter prazo em março. Consultar o calendário oficial do seu estado é necessário para não perder prazos e evitar problemas como bloqueios no licenciamento.

Em resumo, entender as regras de isenção e cobrança do IPVA em 2025 é fundamental para os donos de veículos antigos. Seja para carros clássicos ou modelos mais recentes, conhecer a legislação estadual e agir de forma proativa pode resultar em economia e mais tranquilidade financeira.