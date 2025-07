Incêndio afeta confeitaria em Foz do Iguaçu

Incêndio Atinge Confeitaria em Foz do Iguaçu

Na noite desta segunda-feira, 14 de outubro, um incêndio de grandes proporções atingiu a confeitaria Marias & Maria, localizada na Avenida Brasil, no centro de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. As chamas tomaram conta do estabelecimento rapidamente, gerando preocupação e mobilizando equipes de socorro.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais pela confeitaria, felizmente, não houve feridos. Todos os presentes no local conseguiram sair em segurança. O происшествие provocou o fechamento temporário da confeitaria, que na manhã desta terça-feira, 15 de outubro, não abrirá as portas. A direção do empreendimento informou que a situação será reavaliada durante a tarde para decidir se será possível retomar o atendimento.

Além disso, a Marias & Maria agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas da comunidade e pediu aos clientes que fiquem atentos às novas atualizações que serão enviadas em breve pelas redes sociais.

Em um comunicado oficial, a confeitaria tranquilizou seus clientes, ressaltando que todos estão bem e que a equipe está avaliando a situação. O texto também destaca a gratidão pelos votos de apoio e preocupação, solicitando compreensão pelo fechamento temporário.

A repercussão do incidente foi significativa nas redes sociais, onde um vídeo do momento em que o incêndio começou circulou amplamente. O vídeo mostra a rapidez com que o fogo se espalhou e a presença das equipes do Corpo de Bombeiros que chegaram ao local para combater as chamas.

A comunidade local está em alerta, e espera-se que a confeitaria faça um retorno seguro e em breve, para a alegria dos seus clientes e admiradores.