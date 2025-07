Globo confirma “A nobreza do amor” após “Êta mundo melhor”

A TV Globo anunciou que a nova novela das 18h, intitulada “A Nobreza do Amor”, vai substituir a atual reprise de “Êta Mundo Bom!” a partir de março de 2026. A obra é escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, conhecidos por suas histórias que mesclam realismo poético e temas sociais relevantes.

A trama será inicialmente ambientada em um reino fictício na África, em um tempo remoto que remete a fábulas e mitologia. Após essa introdução, a história se trasladará para o Nordeste brasileiro da década de 1920, onde a maior parte da narrativa ocorrerá. A proposta é entrelaçar elementos de fantasia, mitologia africana, romance e a identidade cultural afro-brasileira.

Um dos destaques da novela será sua protagonista, uma mulher negra, o que reflete o compromisso da emissora em promover a representatividade étnico-racial e valorizar a diversidade nas suas produções. “A Nobreza do Amor” promete inovar o tradicional horário das seis, trazendo uma estética que mistura o cordel, já abordado em “Cordel Encantado” (2011), com elementos da cultura afro-diaspórica, explorando universos simbólicos pouco retratados na teledramaturgia.

Além disso, a atriz Camila Pitanga é uma das cotadas para integrar o elenco. Ela ficou conhecida recentemente por sua atuação como a vilã Lola em “Beleza Fatal”, da plataforma Max, e fez uma participação especial em “Dona de Mim”, atual novela das 19h. A possível escalação de Camila representa um esforço da emissora em resgatar talentos que marcaram sua história e dar voz a intérpretes que se conectam com as questões sociais e culturais abordadas na trama.

Com “A Nobreza do Amor”, a Globo busca renovar seu catálogo no horário das 18h, que tradicionalmente apresenta histórias mais clássicas. A combinação da ambientação africana com o sertão dos anos 1920 promete criar uma identidade visual e narrativa rica, unindo a ancestralidade africana à cultura nordestina, algo inédito para o horário.