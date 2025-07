Como gastar menos no mercado: truque simples em alta

Economizar nas compras do supermercado requer planejamento, e uma ótima maneira de conseguir isso é optar por produtos sazonais. Em 2025, com a inflação impactando o orçamento de muitas famílias, escolher alimentos que estão na época certa pode ajudar a reduzir os gastos significativamente. A seguir, apresentamos dicas sobre os melhores produtos sazonais e como aproveitá-los para economizar.

O que são produtos sazonais?

Os produtos sazonais são aqueles que estão disponíveis no auge da sua produção, resultando em uma maior oferta e, consequentemente, preços mais baixos. Frutas, legumes e até peixes possuem temporadas específicas, e é durante esses períodos que os preços tendem a cair. Por exemplo, comprar frutas na época certa pode significar uma economia de até 30%, além de garantir que os alimentos estejam mais frescos e saborosos.

Outra razão para os preços mais baixos é que esses produtos demandam menos transporte e armazenamento, já que são colhidos mais perto do consumidor. Por isso, aproveitar a sazonalidade é uma boa estratégia para montar um cardápio saudável sem comprometer o orçamento.

Frutas sazonais em 2025

As frutas disponíveis mudam ao longo do ano. Conhecer quais são as safras pode ajudar na hora de fazer as compras. Veja alguns exemplos de frutas e seus períodos de safra em 2025:

Melancia : De dezembro a março. Dica: compre inteira e divida em porções para lanches ou sucos.

: De dezembro a março. Dica: compre inteira e divida em porções para lanches ou sucos. Manga : De outubro a janeiro. Dica: prefira variedades locais e compre em feiras para preços mais baixos.

: De outubro a janeiro. Dica: prefira variedades locais e compre em feiras para preços mais baixos. Abacaxi : De janeiro a abril. Dica: escolha frutos maduros para evitar desperdício e aproveite promoções.

: De janeiro a abril. Dica: escolha frutos maduros para evitar desperdício e aproveite promoções. Maçã : De março a julho. Dica: opte por embalagens econômicas e armazene na geladeira para maior durabilidade.

: De março a julho. Dica: opte por embalagens econômicas e armazene na geladeira para maior durabilidade. Laranja: De maio a agosto. Dica: ideal para sucos; compre em sacos de 5 kg para reduzir o custo por unidade.

Por exemplo, a melancia é uma excelente opção no verão, enquanto a laranja é ideal para sucos no inverno. Planejar suas compras de acordo com essas safras pode garantir economia e qualidade nos alimentos.

Legumes sazonais mais baratos em 2025

Os legumes também têm um bom custo-benefício quando comprados na época certa. Confira alguns itens em destaque:

Abobrinha : De junho a setembro. É versátil e pode ser usada em sopas, refogados ou grelhados, estando mais barata no inverno.

: De junho a setembro. É versátil e pode ser usada em sopas, refogados ou grelhados, estando mais barata no inverno. Cenoura : De maio a outubro. É nutritiva e ótima para diversas receitas. Compre em maior quantidade para estocar.

: De maio a outubro. É nutritiva e ótima para diversas receitas. Compre em maior quantidade para estocar. Beterraba : De abril a agosto. Ideal para sucos e saladas, com preços mais baixos na safra.

: De abril a agosto. Ideal para sucos e saladas, com preços mais baixos na safra. Tomate: De setembro a dezembro. Essencial na cozinha, fica mais em conta no final do ano.

Dica: priorize os legumes da estação e, se necessário, congele-os para aproveitar os preços baixos por mais tempo.

Como planejar suas compras?

Para fazer compras eficientes de produtos sazonais, é necessário um bom planejamento. Primeiro, verifique o calendário de safras da sua região, uma vez que ele pode variar. Depois, elabore um cardápio semanal que inclua os produtos mais em conta do mês. Por exemplo, no verão, você pode fazer saladas com tomate e abobrinha. No inverno, incluir sucos de laranja e sopas de cenoura é uma boa opção.

Algumas dicas práticas incluem visitar feiras livres no final do dia, quando os preços costumam ser mais baixos, e evitar desperdícios comprando apenas o que você realmente vai consumir. Aprender sobre técnicas de conservação, como o congelamento, também pode ajudar.

Vantagens de priorizar produtos sazonais

Além de serem mais baratos, os produtos que estão na temporada são mais sustentáveis, pois exigem menos recursos para cultivo e transporte. Em 2025, com um aumento na preocupação com uma alimentação mais saudável, esses itens se destacam por serem frescos e nutritivos. Frutas e legumes colhidos na época ideal possuem uma concentração maior de vitaminas.

Apoiar a agricultura local também é uma vantagem, já que muitos produtos sazonais vêm de produtores da região. Assim, você economiza, ajuda o meio ambiente e garante refeições saborosas e mais saudáveis.