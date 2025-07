Calendário do Bolsa Família de julho tem novidade para famílias

Como funciona o Bolsa Família em julho de 2025?

O Bolsa Família é um programa essencial que apoia milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Ele organiza os pagamentos de forma escalonada com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Em julho de 2025, os depósitos ocorrerão entre os dias 18 e 31, garantindo que as famílias recebam o benefício nos últimos dez dias úteis do mês. Essa organização ajuda a evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas.

No calendário, quem tem NIS com final 1 será o primeiro a receber, enquanto aqueles com final 0 recebem no último dia do ciclo. Em dezembro, o calendário é antecipado, começando no dia 10, para que as famílias possam acessar os recursos antes do Natal.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2025?

O programa é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com uma renda mensal per capita de até R$ 218. Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados atualizados a cada dois anos. O Bolsa Família prioriza famílias com crianças, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência, preferencialmente pagando o benefício à mulher responsável pela família.

Além disso, os beneficiários devem cumprir algumas condicionalidades, como:

Manter frequência escolar de 85% para crianças de 6 a 15 anos e 75% para adolescentes de 16 a 17 anos.

Atualizar o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos.

Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes.

Estes requisitos visam promover o acesso à educação e à saúde, reforçando o desenvolvimento familiar.

Datas de pagamento do Bolsa Família em julho de 2025

As datas de pagamento em julho de 2025 seguem a sequência do último dígito do NIS. Veja as datas:

Final do NIS Data de Pagamento 1 18 de julho 2 21 de julho 3 22 de julho 4 23 de julho 5 24 de julho 6 25 de julho 7 28 de julho 8 29 de julho 9 30 de julho 0 31 de julho

Os valores ficarão disponíveis para saque ou movimentação por meio de caixas eletrônicos, lotéricas ou agências da Caixa por 120 dias. Em casos de emergência, como no Rio Grande do Sul, os pagamentos podem ser antecipados.

Valores do Bolsa Família em 2025

O valor base do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo haver adicionais de acordo com a composição familiar:

R$ 142 por pessoa (Benefício de Renda de Cidadania).

R$ 150 por criança de 0 a 6 anos (Benefício Primeira Infância).

R$ 50 para gestantes, lactantes ou jovens de 7 a 17 anos (Benefício Variável Familiar).

R$ 50 por bebê de até 7 meses (Benefício Variável Nutriz, a partir de setembro de 2025).

Benefício Complementar que garante um mínimo de R$ 600.

Por exemplo, uma família com duas crianças de 5 e 10 anos pode receber R$ 600 (base) + R$ 150 (criança de 5 anos) + R$ 50 (criança de 10 anos), o que totaliza R$ 800.

Como consultar o Bolsa Família e manter o cadastro atualizado?

Para verificar datas, valores ou o status do benefício, existem várias opções:

Aplicativo Bolsa Família : Permite consultar saldos e datas de pagamento.

: Permite consultar saldos e datas de pagamento. Aplicativo Caixa Tem : Facilita movimentações e pagamentos.

: Facilita movimentações e pagamentos. Telefone 111 : Atendimento da Caixa para informações sobre saques.

: Atendimento da Caixa para informações sobre saques. Telefone 121 : Suporte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para dúvidas gerais.

: Suporte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para dúvidas gerais. CRAS: Atendimento presencial para atualização do CadÚnico.

É importante atualizar os dados no CadÚnico a cada dois anos para evitar a suspensão do benefício. Para isso, leve seu CPF, um comprovante de residência e documentos dos familiares ao CRAS mais próximo.

Importância do Bolsa Família em 2025

O Bolsa Família continua a ser um pilar no combate à pobreza, beneficiando cerca de 20 milhões de famílias em 2025. Com um investimento previsto de R$ 168,3 bilhões em 2024, o programa tem auxiliado na redução da fome, tirando 24,4 milhões de pessoas do Mapa da Fome. Além de garantir uma renda mínima, ele também fomenta a educação e a saúde, ajudando a quebrar o ciclo da pobreza. Estar atento ao calendário de pagamentos e às regras do programa é fundamental para garantir que as famílias recebam o benefício sem interrupções, o que contribui para o planejamento financeiro e a segurança alimentar.