BMW mais moderno produzido no Brasil apresenta novo visual

A fábrica do Grupo BMW em Araquari, Santa Catarina, se tornou um importante centro de produção de veículos de luxo no Brasil. Inaugurada em 2014, a unidade já produziu 45 mil unidades do BMW Série 3 e mais de 100 mil veículos em total. A empresa investiu mais de R$ 2 bilhões na planta, que se destaca pela sua infraestrutura moderna, integrando inovação, sustentabilidade e alta tecnologia para atender o mercado brasileiro e sul-americano.

Diferenciais da Fábrica de Araquari

A unidade ocupa uma área de 1,5 milhão de metros quadrados, com 112 mil metros quadrados construídos. A fábrica não é apenas uma linha de montagem; ela possui setores completos, como pintura, soldagem, montagem final, controle de qualidade e logística. Além disso, abriga o único centro de engenharia da BMW na América do Sul, que se dedica a adaptar veículos de acordo com as necessidades do mercado local.

Os principais diferenciais incluem:

Integração Vertical : A produção é realizada em várias etapas dentro da própria planta, garantindo eficiência e qualidade nos padrões globais.

Centro de Engenharia : Este setor é responsável por desenvolver testes e customizações para os mercados brasileiro e latino-americano.

Impacto Econômico: Em 2023, a fábrica aumentou seu quadro de colaboradores em 5%, elevando a capacidade anual para 11 mil veículos, o que demonstra seu papel importante na economia regional.

Essas características reforçam o compromisso da BMW com práticas sustentáveis e o desenvolvimento econômico de Santa Catarina, solidificando a fábrica como um polo estratégico no setor.

Novidades do BMW Série 3 2025

O modelo 320i 2025, produzido em Araquari, trouxe algumas novidades que destacam seu apelo no segmento de sedãs de luxo. A versão M Sport ganhou rodas com um design esportivo mais atraente. Internamente, houve melhorias no volante, com as versões GP e Sport GP adotando um novo modelo de dois raios, enquanto a M Sport passou a ter um volante de base reta.

Em termos de tecnologia, o BMW Live Cockpit Professional agora é um item de série, apresentando duas telas curvas: uma de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos e outra de 14,9 polegadas para a central multimídia, utilizando o Sistema Operacional 8. O pacote BMW ConnectedDrive oferece funcionalidades como navegação em tempo real, chamadas de emergência e uma integração completa com o aplicativo My BMW, além de suporte para Apple CarPlay e Android Auto.

Novidades do BMW Série 3 2026

Para 2026, o BMW Série 3 contará com uma nova cor metálica, chamada Arctic Race Blue, ampliando as opções de cores disponíveis para sete, que incluem Branco Alpino, Preto Safira e outros tons populares.

O motor permanece o mesmo: um 2.0 TwinPower Turbo, que gera 184 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque. O veículo possui tração traseira e câmbio automático de oito marchas, garantindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e uma velocidade máxima de 235 km/h. As atualizações de equipamentos têm como foco melhorar a eficiência e o desempenho, mantendo o alto padrão do modelo.

Impulso ao Mercado Premium no Brasil

A fábrica de Araquari não apenas produz veículos de alto padrão, como o Série 3, mas também tem um impacto positivo na economia local. O aumento de empregos e os investimentos constantes elevam a capacidade produtiva da planta. A produção do Série 3 é um exemplo de como a fábrica se adapta às preferências dos consumidores brasileiros, oferecendo cores e tecnologias que atendem às demandas do mercado local.

Além disso, o centro de engenharia garante inovações constantes, enquanto a infraestrutura da planta é projetada para atender às diretrizes sustentáveis da empresa. Isso coloca o Brasil na posição de um importante hub para veículos de luxo na América do Sul.

Impacto da BMW no Setor Automotivo Brasileiro

A unidade de Araquari representa um marco significativo tanto para o Grupo BMW quanto para o setor automotivo de luxo no Brasil. Com mais de 100 mil veículos produzidos e uma variedade de modelos, a fábrica combina tecnologia de ponta, compromisso com a sustentabilidade e um papel ativo na economia local. As atualizações no BMW Série 3 para 2025 e 2026 demonstram a intenção da marca em cumprir com as expectativas dos consumidores, mantendo Araquari na vanguarda da produção de veículos premium no país.