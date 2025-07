Aposentados de 14/07 recebem aviso do INSS em julho

Nesta sexta-feira, 14 de julho, todos os segurados que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem estar atentos ao calendário de pagamentos. Esse calendário mostra os dias em que os valores estarão disponíveis, e a data do pagamento depende do penúltimo dígito do número do benefício. Essa regra pode gerar dúvidas entre aposentados e pensionistas.

O calendário foi criado para organizar a liberação dos pagamentos e evitar filas nos bancos, por isso, os benefícios são pagos em datas diferentes para grupos distintos. Essa divisão abrange tanto quem recebe até um salário mínimo quanto aqueles com rendimentos superiores.

Como Identificar o Dia de Pagamento

Para descobrir a data em que o depósito será realizado, o segurado deve observar o número do benefício, que possui dez dígitos antes do traço. O penúltimo dígito é o que indica o dia do pagamento, enquanto o dígito que aparece após o traço não deve ser considerado.

É importante que os segurados verifiquem essa informação sempre que acessarem o extrato. Aqueles que tiverem dificuldades podem utilizar os canais digitais do INSS, acessando o site ou o aplicativo "Meu INSS". Para utilizá-los, é necessário ter um CPF e uma senha do governo. Por esses meios, é possível consultar o calendário atualizado de pagamentos e acessar funcionalidades como extrato de pagamentos e informações pessoais.

Calendário de Pagamentos do INSS em 2025

Os pagamentos do INSS em 2025 foram organizados da seguinte maneira:

Benefícios de até um salário mínimo:

Benefícios terminados em 1: 25 de julho

25 de julho Benefícios terminados em 2: 28 de julho

28 de julho Benefícios terminados em 3: 29 de julho

29 de julho Benefícios terminados em 4: 30 de julho

30 de julho Benefícios terminados em 5: 31 de julho

31 de julho Benefícios terminados em 6: 1º de agosto

1º de agosto Benefícios terminados em 7: 4 de agosto

4 de agosto Benefícios terminados em 8: 5 de agosto

5 de agosto Benefícios terminados em 9: 6 de agosto

6 de agosto Benefícios terminados em 0: 7 de agosto

Benefícios acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de agosto

1º de agosto Finais 2 e 7: 4 de agosto

4 de agosto Finais 3 e 8: 5 de agosto

5 de agosto Finais 4 e 9: 6 de agosto

6 de agosto Finais 5 e 0: 7 de agosto

Serviços Digitais Disponíveis

Os aposentados e pensionistas têm acesso a diversos serviços digitais que facilitam a gestão do benefício. Entre os principais serviços, destacam-se:

Consulta de extrato de pagamento: onde é possível verificar os valores recebidos mensalmente. Atualização de dados cadastrais: feita rapidamente, sem necessidade de visita presencial. Solicitação de revisões: acompanhamento de pedidos e orientações sobre outras possibilidades de benefício. Agendamento de perícia: além de acompanhar processos administrativos.

Essas operações podem ser realizadas no portal ou aplicativo "Meu INSS". Caso haja dúvidas, a Central de Atendimento 135 oferece suporte automatizado 24 horas, além de atendimento humano durante o horário comercial.

Como Garantir Informações Seguras sobre o INSS

Para evitar imprevistos, é crucial que os beneficiários busquem informações confiáveis. Os canais oficiais do INSS devem ser priorizados. Além do "Meu INSS", a Central de Atendimento 135 é uma opção válida para esclarecer dúvidas específicas.

Os segurados também podem acessar informações atualizadas diretamente no site do INSS. Sempre é recomendado checar as datas e eventos por meio dos canais oficiais, evitando confiar em fontes externas. Caso haja divergências ou problemas com pagamentos, os beneficiários têm a opção de usar os canais digitais ou procurar atendimento presencial para resolver a situação.

Como Consultar o INSS em 2025

Existem três canais oficiais para verificar contribuições, acompanhar benefícios ou solicitar serviços junto ao INSS. A melhor opção é utilizar os meios digitais pela sua agilidade.

1. Meu INSS (Online – Site e Aplicativo)

Descrição: Principal canal digital que oferece mais de 90 serviços previdenciários.

Principal canal digital que oferece mais de 90 serviços previdenciários. Acesso: Site: meu.inss.gov.br Aplicativo: "Meu INSS – Central de Serviços" disponível para Android e iOS.

Login: Necessário ter conta Gov.br (CPF e senha), sendo que a conta deve ser de nível prata ou ouro para a maioria dos serviços.

Necessário ter conta Gov.br (CPF e senha), sendo que a conta deve ser de nível prata ou ouro para a maioria dos serviços. Principais Consultas: Extrato de Contribuição (CNIS) Extrato de Pagamento Simulação de Aposentadoria Solicitação de Benefícios Agendamento de Perícia Médica



2. Central Telefônica 135

Descrição: Canal de atendimento telefônico para informações, orientações e agendamentos.

Canal de atendimento telefônico para informações, orientações e agendamentos. Acesso: Ligando para 135.

Ligando para 135. Horário: Atendimento humano de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Atendimento humano de segunda a sábado, das 7h às 22h. Principais Consultas: Informações gerais sobre benefícios e agendamentos.

3. Agências da Previdência Social (APS)

Descrição: Atendimento presencial nas unidades do INSS.

Atendimento presencial nas unidades do INSS. Quando usar: Para casos mais complexos ou quando não for possível resolver online.

Para casos mais complexos ou quando não for possível resolver online. Acesso: É imprescindível agendar o atendimento previamente pelo telefone 135 ou pelo site "Meu INSS". Não compareça a uma agência sem agendamento e leve sempre um documento oficial com foto e CPF.

Compreender o calendário de pagamentos e saber como utilizar os serviços digitais do INSS são passos importantes para gerenciar seu benefício de forma eficiente. A atenção às datas, a consulta ao penúltimo dígito do benefício e o uso dos canais oficiais ajudam a garantir o acesso aos direitos oferecidos pela Previdência Social.