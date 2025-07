Bolsonaro comenta carta de Trump e defende anistia

Bolsonaro comenta sanção de Trump com tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil. Segundo Bolsonaro, essa medida "tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade do que com economia". A sanção, anunciada em uma carta por Trump, gerou preocupação entre produtores e trabalhadores brasileiros, que podem ser diretamente afetados pela alta tarifa.

Bolsonaro enfatizou que não se sente satisfeito com esta situação e criticou as sanções que atingem não apenas indivíduos, mas também suas famílias. Em suas declarações, ele expressou preocupação com o impacto dessa medida sobre os brasileiros, que incluem tanto aqueles do setor agrícola quanto os de outras áreas.

Ele também destacou a importância de agir rapidamente para resolver a questão, afirmando que "a solução está nas mãos das autoridades brasileiras". Com a tarifa programada para entrar em vigor no dia 1º de agosto, ele pediu uma colaboração harmoniosa entre os diferentes Poderes do país. Segundo ele, essa harmonia poderia levar a um perdão mútuo e, por fim, à paz econômica.

Bolsonaro fez um apelo por uma anistia que, de acordo com ele, seria um passo necessário para a recuperação e estabilidade econômica do país.