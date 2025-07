Acidente com Camaro resulta na morte de piloto e dois passageiros

Um grave acidente ocorreu na noite de sábado (12) na Rodovia dos Minérios, na Região Metropolitana de Curitiba, envolvendo um Chevrolet Camaro e um Renault Symbol. As imagens do incidente foram amplamente compartilhadas nas redes sociais neste domingo (13).

O piloto de Fórmula Truck, Márcio Limestone, estava ao volante do Camaro, que capotou após a colisão. Infelizmente, ele e outras duas pessoas perderam a vida. No Renault, estavam Guilherme Rocha, o motorista, e Roberto Cardoso, assessor da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré, conhecido como Formigão. Guilherme sobreviveu inicialmente e foi socorrido, mas faleceu no hospital.

As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Até o momento, não se sabe qual dos motoristas foi responsável pela colisão. Um fator que pode ter contribuído para o acidente é a baixa iluminação na rodovia, que pode ter dificultado a visibilidade.

A Polícia Civil do Paraná será encarregada de apurar o ocorrido e determinar as responsabilidades referentes ao acidente. A comunidade local e os familiares das vítimas aguardam por respostas sobre as circunstâncias que levaram a essa tragédia.